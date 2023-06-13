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Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть хлеб с маслом

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому противопоказано есть хлеб с маслом. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, белый хлеб в сочетании с маслом является очень калорийной пищей, поэтому он противопоказан больным сахарным диабетом, атеросклерозом, а также при лишнем весе:

Белый хлеб, кроме пустых калорий и сахара, практически ничего не несет, а сливочное масло достаточно калорийно и содержит холестерин. У кого зашкаливают параметры веса, сахара, холестерина, имеется атеросклероз, им не нужен белый хлеб с маслом.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

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Если же таких проблем нет, то, отмечает Соломатина, хлеб с маслом не несет никакого вреда. Однако лучше, чтобы хлеб был цельнозерновым, а кусочек масла следует размазывать.

Ранее нутрициолог опроверг миф о пользе черного хлеба.

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