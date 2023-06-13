Диетолог объяснил, чем полезен майонез

Диетолог Кабанов рекомендовал съедать 2-3 ложки майонеза в день для здоровья.

Майонез хорошей рецептуры является полезным для здоровья продуктом, несмотря на высокую жирность. Все потому, что майонез делается на основе растительных масел, которые помогают функционировать всем системам организма. Об этом «Газете.Ru» рассказал диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

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По словам эксперта, первое, что полезно в майонезе – холестерин, содержащийся в продукте благодаря яичным желткам, и необходимый для работы организма.

«Холестерин важен для нормальной работы клеток, он обеспечивает прочность клеточных мембран – помогает строить клетки. Кроме того, холестерин помогает организму производить полезные вещества, например, витамин D, женские и мужские половые гормоны. Низкий же уровень холестерина может привести к нарушению работы нервной системы, хрупкости костей и нарушению минерального обмена, депрессии», – констатировал диетолог.

Польза майонеза заключается также в том, что он сделан на основе растительных масел, которые состоят из ненасыщенных полезных жиров, необходимых организму для работы всех систем.

«Для нормальной работы организму необходимо потреблять до 20% ненасыщенных жиров от общего рациона. Почему это важно? К примеру, наш мозг на 60% состоит из жирового вещества, а ненасыщенные жиры входят в состав клеточных мембран. Так мы питаем наш мозг, сердце и нервную систему. Более того, ненасыщенные жиры необходимы зрению, а еще они придают коже эластичность и омолаживают», – сообщил Алексей Кабанов.

Эксперт отметил, что снижать жирность продукции не всегда необходимо. При той же замене майонеза сметаной 20-25%, жирность продукта действительно снижается, но человек получает вред от насыщенных вредных жиров животного происхождения, которыми богаты, в частности, молочные продукты.

«2-3 чайной ложки майонеза или 15-20 грамм являются рекомендованной нормой потребления продукта в день. Это поможет организму насытиться полезными жирами», – заключил диетолог.