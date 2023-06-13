Роспотребнадзор назвал овощ с грядки, полезный всем
Польза будет и для худеющих, и тем для тех, кто заботится о здоровье сердца. Роспотребнадзор призывает включать в свой рацион кабачки. Эти овощи будут полезны и худеющим, и тем, кто заботится о здоровье сердца - пишет редакция 47news.
Особую ценность представляет сырой кабачок, например, в составе салатов или овощных смузи. Оптимальным способом приготовления кабачков является запекание.
Кабачки являются богатым клетчаткой низкокалорийным продуктом, содержащим жирорастворимые витамины А, бета-каротин, Е и К, водорастворимые витамины группы В: В1, В2, В3 (РР), В4, В5, В6, В9, а также витамин С. Полезными являются и семена кабачка, в них много незаменимой жирной кислоты Омега-3.
Из микроэлементов особую ценность представляют калий, магний, железо и цинк.