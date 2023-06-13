Роспотребнадзор назвал овощ с грядки, полезный всем

Польза будет и для худеющих, и тем для тех, кто заботится о здоровье сердца. Роспотребнадзор призывает включать в свой рацион кабачки. Эти овощи будут полезны и худеющим, и тем, кто заботится о здоровье сердца - пишет редакция 47news.