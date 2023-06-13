Какие продукты помогут поддерживать уровень гемоглобина

Правильный рацион питания, который будет состоять из продуктов, богатых железом и витамином C, поможет нормализовать уровень гемоглобина в крови, рассказала Life нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова.

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По ее словам, прежде всего речь идет о красном мясе. Эксперт уточнила, что следует употреблять не менее 100 граммов мяса в день.

«Орехи и семена богаты железом, магнием и другими важными минералами. Кедровые орешки, грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечника и тыквы могут быть включены в рацион на каждый день», — перечислила она.

Кроме того, положительно отразиться на уровне гемоглобина и повысить его могут также некоторые фрукты и овощи. В частности, цитрусовые, клубника, шиповник, киви, болгарский перец, брокколи и другие. Кроме того, эксперт указала на важность зерновых культур, в особенности овсянки и гречки.

«Однако стоит помнить, что все продукты нужно употреблять в разумных количествах, идеальное количество можно уточнить у диетолога. Также стоит отметить, что, если у вас есть сомнения в своем здоровье, важно обратиться к врачу, чтобы он провел необходимый анализ и назначил подходящее лечение», — добавила Аминова.