Какие продукты помогут поддерживать уровень гемоглобина

Нутрициолог Аминова: красное мясо, орехи, цитрусовые и зерновые культуры помогут поддерживать уровень гемоглобина
Правильный рацион питания, который будет состоять из продуктов, богатых железом и витамином C, поможет нормализовать уровень гемоглобина в крови, рассказала Life нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова.
По ее словам, прежде всего речь идет о красном мясе. Эксперт уточнила, что следует употреблять не менее 100 граммов мяса в день.
«Орехи и семена богаты железом, магнием и другими важными минералами. Кедровые орешки, грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечника и тыквы могут быть включены в рацион на каждый день», — перечислила она.
Кроме того, положительно отразиться на уровне гемоглобина и повысить его могут также некоторые фрукты и овощи. В частности, цитрусовые, клубника, шиповник, киви, болгарский перец, брокколи и другие. Кроме того, эксперт указала на важность зерновых культур, в особенности овсянки и гречки.
«Однако стоит помнить, что все продукты нужно употреблять в разумных количествах, идеальное количество можно уточнить у диетолога. Также стоит отметить, что, если у вас есть сомнения в своем здоровье, важно обратиться к врачу, чтобы он провел необходимый анализ и назначил подходящее лечение», — добавила Аминова.
В конце апреля специалисты Роспотребнадзора также напомнили, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы поддерживать уровень гемоглобина в норме. На первое место эксперты поставили субпродукты животного происхождения — печень, почки, селезенку.