Можно ли есть яйца каждый день

Куриные яйца — достаточно популярный продукт питания, который может принести немало пользы для организма человека. Об этом рассказал нутрициолог Игорь Строков.

© Вечерняя Москва

В продукте содержится большое количесвто белка, что способствует снижению висцерального жира в организме, расположенного в глубине живота. Его избыток сильно повышает риск развития целого списка серьезных заболеваний, таких как диабет и онкология.

Также в яйцах содержится большое количество аминокислот и витаминов.