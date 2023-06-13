Можно ли есть яйца каждый день
Куриные яйца — достаточно популярный продукт питания, который может принести немало пользы для организма человека. Об этом рассказал нутрициолог Игорь Строков.
В продукте содержится большое количесвто белка, что способствует снижению висцерального жира в организме, расположенного в глубине живота. Его избыток сильно повышает риск развития целого списка серьезных заболеваний, таких как диабет и онкология.
Также в яйцах содержится большое количество аминокислот и витаминов.
Продукт отличается низкой калорийностью, поэтому его можно употребялть ежедневно, передает Nation news.