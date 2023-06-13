4 правила приготовления легкого ужина для хорошего сна

Диетолог Людмила Микитюк назвала четыре правила приготовления лёгкого ужина, которые будут полезными для сна.

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В частности, отметила она в беседе с Life.ru, для ужина идеально подойдёт порция салата из овощей и зелени, поскольку овощи перевариваются довольно быстро, и желудок сможет спокойно перейти в режим отдыха.

Она также советует есть на ужин креветки, так как аминокислоты из морепродукта усваиваются быстро, а лишний белок полностью выводится из организма.

Также диетолог советует употреблять в конце дня продукты, богатые магнием, в том числе какао, семечки тыквы, гречку, кешью и шпинат.

Кроме того, Микитюк заявила о важности правильной заправки салата или лёгкого гарнира. По её словам, для этого лучше всего подойдёт оливковое масло с небольшим количеством специй и парой капель лимона.