Россиян предупредили о смертельной опасности яблок

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна предупредила об опасности яблок. По ее словам, в косточках этих фруктов содержится вещество, которое может привести к смерти.

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«В них [косточках] содержится гликозид амигдалина, который под воздействием ферментов трансформируется в цианистый водород. Его чрезмерное поступление в организм (полстакана косточек) взрослого человека может привести к летальному исходу», – сказала эксперт.

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Светлана Куприна отметила, если съесть слишком много яблок, то возможно развитие дисбаланса микрофлоры, сопровождающегося брожением и метеоризмом. Также в связи с наличием большого количества пестицидов рекомендуется употреблять не более двух крупных фруктов в сутки.

Поэтому врач-терапевт посоветовала покупать яблоки, выращенные в домашнем регионе, так как привезенные издалека обрабатывают химикатами для увеличения срока их хранения и транспортировки.

Куприна предупредила, что треснувшие яблоки, а также фрукты с вмятинами на поверхности могут служить резервуаром для размножения кишечных инфекций. По ее словам, в яблоках с подбитыми бочками может начать размножаться грибок, который способствует выработке опасного токсина патулина, что также является причиной отравления.

Самое опасное поражение этого продукта, как отметила Куприна, связано с пенициллезной гнилью, когда в нем накапливается токсин патулин, обладающий мутагенным, генотоксическим, а в экспериментах на животных и канцерогенным действием. При этом, если часть яблока обрезать, отступив от подгнившей зоны на 1–2 см, оно становится безопасным для здоровья.

Также врач рассказала, что не стоит есть яблоки при любых обострениях заболеваний желудочно-кишечного такта – гастрите, колите, язвенной болезни, холецистите. Кроме того, лучше воздержаться от употребления красных и желтых сортов яблок людям с повышенным уровнем глюкозы или сахарным диабетом. Это связано с тем, что такие фрукты обладают высоким гликемическим индексом.

Куприна подчеркнула, что яблоки являются одними из самых полезных фруктов за счет сбалансированного сочетания витаминов, минералов, фруктовых кислот и клетчатки. Главное – соблюдать меру и следить за их качеством, передают «Известия».