Простой и быстрый рецепт малосольных огурцов в пакете

Малосольные огурцы - это идеальная закуска для летнего периода из свежих овощей. Если вы ищете быстрый способ сделать свежие и хрустящие огурцы, то этот рецепт вас порадует. В нем важную роль играет пакет, который делает процесс гораздо проще и удобнее. Давайте узнаем, как приготовить вкусные малосольные огурцы в пакете всего за несколько часов.

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Ингредиенты

500 г свежих огурцов

2 столовые ложки соли

1 чайная ложка сахара

1 чайная ложка семян укропа

1 чайная ложка семян горчицы

1 пакет с зип-замком

Подготовка огурцов

Промойте огурцы под холодной водой и обрежьте “попки”. Если огурцы небольшого размера, то можно оставить огурцы целыми. Если огурцы слишком крупные, то рекомендуется нарезать их небольшими дольками.

Приготовление маринада

В миске смешайте соль, сахар, семена укропа и горчицы. Вы можете варьировать количество специй в соответствии с вашими предпочтениями.

Процесс маринования в пакете

Положите огурцы в пакет с зип-замком.

Добавьте приготовленный маринад в пакет с огурцами.

Плотно закройте пакет.

Нежно переворачивайте пакет несколько раз, чтобы распределить маринад по огурцам.

Оставьте огурцы мариноваться в течение 2-3 часов. Это позволит огурцам впитать аромат и вкус маринада.

После маринования положите пакет с огурцами в холодильник на один час для охлаждения.

Затем достаньте огурцы из пакета и подавайте их охлажденными на стол.

Итог

Теперь вы можете наслаждаться свежестью и хрустящим вкусом быстрых малосольных огурцов, которые были приготовлены всего за несколько часов. Подавайте их как самостоятельное блюдо или в качестве закуски к другим блюдам.