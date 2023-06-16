Простой и быстрый рецепт малосольных огурцов в пакете

Малосольные огурцы - это идеальная закуска для летнего периода из свежих овощей. Если вы ищете быстрый способ сделать свежие и хрустящие огурцы, то этот рецепт вас порадует. В нем важную роль играет пакет, который делает процесс гораздо проще и удобнее. Давайте узнаем, как приготовить вкусные малосольные огурцы в пакете всего за несколько часов.
Ингредиенты
- 500 г свежих огурцов
- 2 столовые ложки соли
- 1 чайная ложка сахара
- 1 чайная ложка семян укропа
- 1 чайная ложка семян горчицы
- 1 пакет с зип-замком
Подготовка огурцов
Промойте огурцы под холодной водой и обрежьте “попки”. Если огурцы небольшого размера, то можно оставить огурцы целыми. Если огурцы слишком крупные, то рекомендуется нарезать их небольшими дольками.
Приготовление маринада
В миске смешайте соль, сахар, семена укропа и горчицы. Вы можете варьировать количество специй в соответствии с вашими предпочтениями.
Процесс маринования в пакете
- Положите огурцы в пакет с зип-замком.
- Добавьте приготовленный маринад в пакет с огурцами.
- Плотно закройте пакет.
- Нежно переворачивайте пакет несколько раз, чтобы распределить маринад по огурцам.
- Оставьте огурцы мариноваться в течение 2-3 часов. Это позволит огурцам впитать аромат и вкус маринада.
- После маринования положите пакет с огурцами в холодильник на один час для охлаждения.
- Затем достаньте огурцы из пакета и подавайте их охлажденными на стол.
Итог
Теперь вы можете наслаждаться свежестью и хрустящим вкусом быстрых малосольных огурцов, которые были приготовлены всего за несколько часов. Подавайте их как самостоятельное блюдо или в качестве закуски к другим блюдам.
Приятного аппетита!