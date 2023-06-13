$83.64+1.0090.39+1.38

Диетолог Пегова: летом нужно исключить из рациона жареное мясо, чтобы не подвергать организм стрессу

Летом лучше исключить жареное жирное мясо из рациона, чтобы снизить нагрузку на печень и желудок. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова. Она уточнила, что летом организм человека и без того испытывает стресс в жару.

Диетолог: летом нужно исключить из рациона жареное мясо
© Unsplash

«Жареное мясо не полезно в принципе. А в жару наш организм и без того испытывает стресс. Нагружать пищеварительную систему не стоит», — рассказала Пегова. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Диетолог уточнила, что употребление жареного мяса в жару может обернуться болью в животе и тошнотой. Пегова порекомендовала употреблять запечное или вареное мясо.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку! Подписаться.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители