Диетолог: летом нужно исключить из рациона жареное мясо

Летом лучше исключить жареное жирное мясо из рациона, чтобы снизить нагрузку на печень и желудок. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова. Она уточнила, что летом организм человека и без того испытывает стресс в жару.

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«Жареное мясо не полезно в принципе. А в жару наш организм и без того испытывает стресс. Нагружать пищеварительную систему не стоит», — рассказала Пегова. Ее слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Диетолог уточнила, что употребление жареного мяса в жару может обернуться болью в животе и тошнотой. Пегова порекомендовала употреблять запечное или вареное мясо.

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