Диетолог рекомендовал съедать 2-3 ложки майонеза в день для здоровья

По словам эксперта, привычный нам продукт может быть полезен, но при условии содержания натуральной рецептуры – такой майонез делается с растительными маслами.

«Например, холестерин, содержащийся в таком майонезе, обеспечивает прочность клеточных мембран – помогает строить клетки. Кроме того, помогает организму производить полезные вещества, например, витамин D, женские и мужские половые гормоны», – отметил Кабанов.

Иными словами, в натуральном майонезе доминируют необходимые компоненты: полезные жиры и растительные масла, благотворно влияющие на работу сердечной системы, зрения, мозга и нервов. Употреблять его нужно по две-три чайные ложки в день.