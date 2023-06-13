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Диетолог Кристина Плотникова рассказала о влиянии кваса на нервную систему

О том, как квас действует на центральную нервную систему человека рассказала диетолог Кристина Плотникова в беседе с «Лентой.ру».

Диетолог рассказала о влиянии кваса на нервную систему
© Wikimedia Commons

По словам врача, в квасе есть большое количество аминокислот, половина из которых считаются незаменимыми. В их числе аспарагин, напрямую влияющий на центральную нервную систему. Именно эта аминокислота ускоряет мыслительные процессы и не дает нервной системе чрезмерно возбуждаться.

При этом в квасе есть натрий, задействованный в передаче нервных импульсов. Кроме того, натрий предотвращает сбои в работе центральной нервной системы.

Врач объяснила, что регулярное употребление кваса может быть профилактикой остеопороза. Так, квас может помочь костям стать прочнее из-за марганца в составе кваса. Содержащийся в нем кальций и витамин B1 поддерживают нормальное развитие костей.

Врач Гинзбург рассказал, для кого опасен квас

Ранее мы писали о том, что фермер объяснил, как правильно выбирать квас.

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