Что такое холодные супы и кому их стоит избегать

Холодные супы быстро готовятся и освежают, а также богаты витаминами и минералами.

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Холодный суп в летний зной — это настоящее спасение от длительной термической обработки продуктов, а также вся польза свежих овощей и зелени в одной тарелке.

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Звучать это может странно, но та же окрошка, которая является чисто летним блюдом, как раз относится к категории холодных супов. Если проще, то холодными считаются супы, которые готовятся на отварах, бульонах, квасе или молочных продуктах, то есть не проходят термическую обработку в процессе приготовления.

Что касается остальных ингредиентов, то использоваться может все: от овощей до мяса или рыбы (как сырых, так и предварительно приготовленных).

Все, что остается, – нарезать их должным образом и, собственно, залить нужной жидкостью, а подаются они немного охлажденными, что подчеркивает вкус. От этого и пошло их название.

Нутрициолог Ольга Деккер отметила: "Холодные супы действительно могут быть полезными в летний период. Они помогают охладить организм, обладают освежающим эффектом и могут быть богатыми на витамины и минералы. Холодные супы, такие как гаспачо или охлажденный огуречный суп, обычно готовятся из свежих овощей и зелени, что делает их питательными и обогащенными антиоксидантами".

Вместе с этим специалист подчеркнула, что при всей пользе все же некоторым людям не следует увлекаться холодными супами или необходимо употреблять их с осторожностью, а это те, у кого чувствительный пищеварительный тракт, есть проблемы с пищеварением или хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, людям с проблемами со зубами или чувствительными зубами может быть неудобно употреблять очень холодные супы, но это довольно просто исправить - необходимо подавать суп приближенный к комнатной температуре.

Что приготовить в летнюю жару?

Рецепт освежающей летней окрошки с индейкой и оригинальной заправкой

Inc-News

Бренд-шеф, совладелец ресторана "Мясо и Вино" и кулинарии-кондитерской "Мишель бистро", член Совета гильдии шеф-поваров Черноморского побережья Дмитрий Волочаев поделился с корреспондентом редакции INC-News.ru авторским рецептом окрошки.

Ингредиенты:

Картофель 300 г

Яйцо куриное 4 шт

Индейка су-вид 700 г

Огурцы свежие 200 г

Редис 200 г

Лук зеленый, зелень по вкусу

Авторская заправка:

Кефир 1 л

Минеральная вода 400 мл

Горчица дижонская 1 ст. л.

Сметана 30 г

Сок лимона 5 капель

Желтки

Соль по вкусу

Приготовление:

Для приготовления заправки необходимо взять отварные желтки и размять их вилкой. Далее добавить горчицу и сметану и тщательно перемешать до получения однородной структуры. После этого, необходимо посолить и поперчить по вкусу. Соединить кефир с минеральной водой и добавить получившуюся жидкость в смесь. Добавить 5 капель лимонного сока, и заправка готова. Аккуратно вымойте картофель и отварите его в кожуре до готовности, следите за процессом, чтобы избежать переваривания корнеплодов.Картофель должен вариться более 20 минут. Затем снимите с огня, слейте жидкость, остудите и очистите от кожуры. Нарежьте картофель соломкой. Яйца также следует сварить в течение 10 минут. Чтобы облегчить процесс чистки, поместите их в холодную воду на несколько минут. После остывания нарежьте белки яиц соломкой. Соломкой нарежьте огурцы, редис, индейку, мелко нарежьте зелень - лук и петрушку. Все ингредиенты тщательно перемешайте в кастрюле, залейте окрошку заправкой. При подаче блюда в глубокой тарелке украсьте зеленью. Блюдо готово к сервировке! Приятного аппетита.

Рецепт легкого огуречного супа от нутрициолога Ольги Деккер

Inc-News

Когда на улице жара, то есть что-то основательное не очень хочется, но и без редкой пищи желудок может начать плохо функционировать, а потому одним из вариантов может стать холодный огуречный суп с мятой.

Ингредиенты:

2 больших свежих огурца

1 большой зеленый перец

1 луковица

2 стебля свежего укропа

1 стебель свежей мяты

500 мл нежирного йогурта

Сок половины лимона

Соль и перец по вкусу

Приготовление: