Что такое холодные супы и кому их стоит избегать
Холодные супы быстро готовятся и освежают, а также богаты витаминами и минералами.
Холодный суп в летний зной — это настоящее спасение от длительной термической обработки продуктов, а также вся польза свежих овощей и зелени в одной тарелке.
Звучать это может странно, но та же окрошка, которая является чисто летним блюдом, как раз относится к категории холодных супов. Если проще, то холодными считаются супы, которые готовятся на отварах, бульонах, квасе или молочных продуктах, то есть не проходят термическую обработку в процессе приготовления.
Что касается остальных ингредиентов, то использоваться может все: от овощей до мяса или рыбы (как сырых, так и предварительно приготовленных).
Все, что остается, – нарезать их должным образом и, собственно, залить нужной жидкостью, а подаются они немного охлажденными, что подчеркивает вкус. От этого и пошло их название.
Нутрициолог Ольга Деккер отметила: "Холодные супы действительно могут быть полезными в летний период. Они помогают охладить организм, обладают освежающим эффектом и могут быть богатыми на витамины и минералы. Холодные супы, такие как гаспачо или охлажденный огуречный суп, обычно готовятся из свежих овощей и зелени, что делает их питательными и обогащенными антиоксидантами".
Вместе с этим специалист подчеркнула, что при всей пользе все же некоторым людям не следует увлекаться холодными супами или необходимо употреблять их с осторожностью, а это те, у кого чувствительный пищеварительный тракт, есть проблемы с пищеварением или хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, людям с проблемами со зубами или чувствительными зубами может быть неудобно употреблять очень холодные супы, но это довольно просто исправить - необходимо подавать суп приближенный к комнатной температуре.
Что приготовить в летнюю жару?
Рецепт освежающей летней окрошки с индейкой и оригинальной заправкой
Бренд-шеф, совладелец ресторана "Мясо и Вино" и кулинарии-кондитерской "Мишель бистро", член Совета гильдии шеф-поваров Черноморского побережья Дмитрий Волочаев поделился с корреспондентом редакции INC-News.ru авторским рецептом окрошки.
Ингредиенты:
- Картофель 300 г
- Яйцо куриное 4 шт
- Индейка су-вид 700 г
- Огурцы свежие 200 г
- Редис 200 г
- Лук зеленый, зелень по вкусу
Авторская заправка:
- Кефир 1 л
- Минеральная вода 400 мл
- Горчица дижонская 1 ст. л.
- Сметана 30 г
- Сок лимона 5 капель
- Желтки
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Для приготовления заправки необходимо взять отварные желтки и размять их вилкой.
- Далее добавить горчицу и сметану и тщательно перемешать до получения однородной структуры.
- После этого, необходимо посолить и поперчить по вкусу.
- Соединить кефир с минеральной водой и добавить получившуюся жидкость в смесь.
- Добавить 5 капель лимонного сока, и заправка готова.
- Аккуратно вымойте картофель и отварите его в кожуре до готовности, следите за процессом, чтобы избежать переваривания корнеплодов.Картофель должен вариться более 20 минут.
- Затем снимите с огня, слейте жидкость, остудите и очистите от кожуры.
- Нарежьте картофель соломкой.
- Яйца также следует сварить в течение 10 минут. Чтобы облегчить процесс чистки, поместите их в холодную воду на несколько минут. После остывания нарежьте белки яиц соломкой.
- Соломкой нарежьте огурцы, редис, индейку, мелко нарежьте зелень - лук и петрушку.
- Все ингредиенты тщательно перемешайте в кастрюле, залейте окрошку заправкой. При подаче блюда в глубокой тарелке украсьте зеленью.
- Блюдо готово к сервировке! Приятного аппетита.
Рецепт легкого огуречного супа от нутрициолога Ольги Деккер
Когда на улице жара, то есть что-то основательное не очень хочется, но и без редкой пищи желудок может начать плохо функционировать, а потому одним из вариантов может стать холодный огуречный суп с мятой.
Ингредиенты:
- 2 больших свежих огурца
- 1 большой зеленый перец
- 1 луковица
- 2 стебля свежего укропа
- 1 стебель свежей мяты
- 500 мл нежирного йогурта
- Сок половины лимона
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Огурцы и перец нарезать мелкими кубиками, лук мелко нашинковать, укроп и мятную зелень измельчить.
- В большой миске смешать огурцы, перец, лук, укроп и мяту.
- Добавить йогурт и сок лимона, перемешать до получения однородной консистенции.
- Посолить и поперчить по вкусу. Подавать холодным.