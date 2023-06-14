5 вредных продуктов, которые считаются полезными

Некоторые продукты, которые принято считать полезными и здоровыми, на самом деле несут в себе только вред для организма. О пяти таких «лжеполезных» продуктах рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

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— Многие готовые продукты, которые предлагаются в виде мюсли, являются настоящими сахарными бомбами, — рассказал он.

Несмотря на рекламу, большинство энергетических батончиков тоже наполнены вредными для организма компонентами. Даже длина списка ингредиентов говорит о том, что это не может быть полезно для здоровья, поделился Строков.

Разнообразные смузи полезны, однако их лучше делать собственноручно. Дело в том, что продающиеся в магазинах коктейли часто наполнены сахаром настолько, что всего одна бутылочка такого напитка может заменить суточную дозу сахара.

Пшеничную крупу кускус тоже многие считают полезной. Однако это тоже заблуждение, рассказал врач. Зерна кускуса так же полезны или вредны, как и простые коммерческие макароны.

Кроме того, Строков предупредил, что вегетарианские заменители мяса тоже нельзя считать полезной пищей, ведь в них часто содержится большое количество соли и усилителей вкуса.