Стало известно, какой кофе больше всего любят россияне

АТОЛ: россияне из кофе чаще всего предпочитают капучино.

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Аналитики АТОЛ в преддверии Дня кофейных зерен выяснили, за какую сумму можно приобрести кофе, а также проанализировали спрос на виды кофейных напитков среди россиян. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Лидером продаж в кофейнях в 2023 году является капучино — более половины (51%) покупок приходится на этот вид кофе. Четверть россиян (23%) предпочитает латте, пятая часть (19%) — американо, 5% — эспрессо. Оставшиеся 2% суммарно приходятся на продажи лунго, рафа, флэт уайта и других видов кофейных напитков.