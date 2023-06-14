Стало известно, какой кофе больше всего любят россияне
АТОЛ: россияне из кофе чаще всего предпочитают капучино.
Аналитики АТОЛ в преддверии Дня кофейных зерен выяснили, за какую сумму можно приобрести кофе, а также проанализировали спрос на виды кофейных напитков среди россиян. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.
Лидером продаж в кофейнях в 2023 году является капучино — более половины (51%) покупок приходится на этот вид кофе. Четверть россиян (23%) предпочитает латте, пятая часть (19%) — американо, 5% — эспрессо. Оставшиеся 2% суммарно приходятся на продажи лунго, рафа, флэт уайта и других видов кофейных напитков.
Самым недорогим кофе является эспрессо. В среднем чашку можно приобрести за 107 руб. Любители американо отдадут 114 руб. за чашку, а лунго — 122 руб. Россияне, предпочитающие кофе с содержанием молока, могут купить капучино за 154 руб., латте и флэт уайт — за 167 руб. Наиболее дорогим кофейным напитком является раф, который в среднем стоит 219 руб. за чашку.