Диетолог назвала продлевающий жизнь продукт
Фасоль, чечевица, нут и другие бобовые способствуют долголетию, считает диетолог Меган Росси. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Специалистка сослалась на исследование о пользе бобовых и посоветовала употреблять их каждый день, поскольку они продлевают жизнь. Она объяснила, что в них содержатся пребиотические волокна, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.
Росси признала, что иногда бобовые приводят к вздутию живота и метеоризму, однако, по ее словам, при регулярном употреблении продуктов на их основе неприятные симптомы проявляются реже. Это объясняется тем, что организм «привыкает» их переваривать.
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