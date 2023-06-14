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Диетолог назвала продлевающий жизнь продукт

Фасоль, чечевица, нут и другие бобовые способствуют долголетию, считает диетолог Меган Росси. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Диетолог назвала продлевающий жизнь продукт
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Специалистка сослалась на исследование о пользе бобовых и посоветовала употреблять их каждый день, поскольку они продлевают жизнь. Она объяснила, что в них содержатся пребиотические волокна, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.

Росси признала, что иногда бобовые приводят к вздутию живота и метеоризму, однако, по ее словам, при регулярном употреблении продуктов на их основе неприятные симптомы проявляются реже. Это объясняется тем, что организм «привыкает» их переваривать.

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