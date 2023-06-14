Диетолог назвала продлевающий жизнь продукт

Фасоль, чечевица, нут и другие бобовые способствуют долголетию, считает диетолог Меган Росси. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Lenta.ru

Специалистка сослалась на исследование о пользе бобовых и посоветовала употреблять их каждый день, поскольку они продлевают жизнь. Она объяснила, что в них содержатся пребиотические волокна, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.