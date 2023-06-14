Эксперты рассказали, как питаться в жару
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как грамотно составить летний рацион питания.
По их словам, в жаркое время года вкусовые предпочтения меняются, а организм требует особого режима питания.
Так, сытные супы и горячие блюда стоит заменить салатами из свежих овощей и освежающими соками.
Переходить на летний рацион питания следует постепенно. В первую очередь необходимо сократить калорийность рациона, например заменить свинину на курицу, снизить потребление конфет и пирожных, заменив их ягодами и фруктами и мороженым.
Летом важно есть больше свежих овощей и зелени, так как они восполняют потребность в витаминах, минералах и антиоксидантах. При этом овощи не рекомендуется подвергать тепловой обработке.
Салаты лучше заправлять домашним йогуртом, сметаной, растительными маслами или соком цитрусовых.
Ягоды и фрукты также богаты полезными веществами, лакомиться ими стоит в первой половине дня.
Кроме того, летом не стоит добавлять много соли в блюда.
Важно не забывать и про запас жидкости в организме. Пить нужно гораздо чаще, еще до появления чувства жажды и сухости во рту.
Изменения должны коснуться и времени приема пищи. Так, завтракать желательно до 8 утра, обедать - до полудня, а ужинать - не позже 18-19 часов.
Максимальная калорийность должна приходиться на самый ранний приём пищи, то есть утром, а минимальная - на ужин.
Летом также рекомендуется каждый день есть кисломолочные продукты. Например, домашний йогурт, кефир, творог. В качестве полезных добавок подойдут свежие фрукты и ягоды.