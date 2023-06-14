Эксперты рассказали, как питаться в жару

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как грамотно составить летний рацион питания.

© СОВА

По их словам, в жаркое время года вкусовые предпочтения меняются, а организм требует особого режима питания.

Так, сытные супы и горячие блюда стоит заменить салатами из свежих овощей и освежающими соками.

Переходить на летний рацион питания следует постепенно. В первую очередь необходимо сократить калорийность рациона, например заменить свинину на курицу, снизить потребление конфет и пирожных, заменив их ягодами и фруктами и мороженым.

Летом важно есть больше свежих овощей и зелени, так как они восполняют потребность в витаминах, минералах и антиоксидантах. При этом овощи не рекомендуется подвергать тепловой обработке.

Салаты лучше заправлять домашним йогуртом, сметаной, растительными маслами или соком цитрусовых.

Ягоды и фрукты также богаты полезными веществами, лакомиться ими стоит в первой половине дня.

Кроме того, летом не стоит добавлять много соли в блюда.

Важно не забывать и про запас жидкости в организме. Пить нужно гораздо чаще, еще до появления чувства жажды и сухости во рту.

Изменения должны коснуться и времени приема пищи. Так, завтракать желательно до 8 утра, обедать - до полудня, а ужинать - не позже 18-19 часов.

Максимальная калорийность должна приходиться на самый ранний приём пищи, то есть утром, а минимальная - на ужин.