Как отучить себя есть соленое

«Нужно переформатировать чувствительность рецепторов полости рта на другие вкусы. Не менее приятные и яркие, но которые при этом не будут давать задержку жидкости. Вместо соли можно использовать сок лимона, граната, грейпфрута, сок клюквы. Просто добавлять их в блюда, чтобы улучшить вкус. Также это могут быть специи, ароматные травы», — отметила эксперт.