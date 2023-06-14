Как отучить себя есть соленое
Отучить себя от привычки есть солёное можно, если добавлять в блюда сок лимона, граната, грейпфрута, клюквы, а также специи. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Медика цитирует «Москва 24».
«Нужно переформатировать чувствительность рецепторов полости рта на другие вкусы. Не менее приятные и яркие, но которые при этом не будут давать задержку жидкости. Вместо соли можно использовать сок лимона, граната, грейпфрута, сок клюквы. Просто добавлять их в блюда, чтобы улучшить вкус. Также это могут быть специи, ароматные травы», — отметила эксперт.
Избыток соли в рационе задерживает жидкость в организме. Это приводит к повышению артериального давления и может способствовать набору веса.