Диетолог Макиша раскрыла, сколько соли можно есть ежедневно

Полный отказ от соли в рационе – неверный шаг на пути к здоровому питанию. Этот продукт необходим организму для нормального функционирования. Главное – соблюдать дневную норму. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Марина Макиша.

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«По соли позиция такая – есть нормативы, и их нужно придерживаться. В среднем норма – 5 г соли в день. Отказываться от нее совсем нет никакой необходимости», – сказала специалист.

Конечно, если человек получает соль в избытке, это приводит к нарушению обмена веществ и может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, болезней почек, добавила Макиша. Поэтому снизить потребление соли, если есть понимание, что ее много, действительно стоит.