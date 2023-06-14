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Диетолог Макиша раскрыла, сколько соли можно есть ежедневно

Полный отказ от соли в рационе – неверный шаг на пути к здоровому питанию. Этот продукт необходим организму для нормального функционирования. Главное – соблюдать дневную норму. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Марина Макиша.

Диетолог Макиша раскрыла, сколько соли можно есть ежедневно
© РИА "ФедералПресс"

«По соли позиция такая – есть нормативы, и их нужно придерживаться. В среднем норма – 5 г соли в день. Отказываться от нее совсем нет никакой необходимости», – сказала специалист.

Конечно, если человек получает соль в избытке, это приводит к нарушению обмена веществ и может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, болезней почек, добавила Макиша. Поэтому снизить потребление соли, если есть понимание, что ее много, действительно стоит.

«Для этого нужно провести ревизию питания – записать все, что вы едите в течение дня, а потом посмотреть, сколько соли из этой еды получили. И станет понятно, есть ли привычка потреблять соленую еду, насколько таких продуктов много», – пояснила диетолог.

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