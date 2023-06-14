Раскрыт неожиданный вред сухофруктов

Продукты, которыми перекусывает человек, очень важны при похудении. Правильные варианты содержат мало калорий, питательны и ускоряют обмен веществ.

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Некоторая еда не настолько полезна, насколько это кажется, даже если на упаковках есть надписи «полностью натурально», «без глютена» и «органическая». В этой категории — сухофрукты.

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Несмотря на то что фрукты — отличный источник необходимых организму витаминов и минералов, в сушеном виде они могут нанести неблагоприятные последствия. Диетолог Лиза Ричардс объяснила, чем они опасны, пишет американское издание She Finds.

Сухофрукты — сладкие фрукты, из которых в процессе сушки удаляется большая часть воды. Такие лакомства очень популярны в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Финики — древнейшие сушеные лакомства, которые начали есть еще наши предки. Также популярны изюм, чернослив (сушеные сливы), абрикосы, инжир и персики. Распространены и другие сухофрукты, такие как сушеные манго, ананас, а также ягоды, но их, как правило, сушат с добавлением сахара.

Несмотря на то что сухофрукты полезнее, чем другие сладости, диетолог Ричардс предупредила, что они все равно могут привести к увеличению веса и даже к проблемам со здоровьем, если употреблять их слишком много.

— Сушеные фрукты содержат высокую концентрацию сахара и калорий при небольшом размере порции, — пояснила эксперт.

Существует риск переборщить с нормой калорий и сахара, съев несколько горстей сухофруктов. Известно, что чрезмерное потребление сахара может привести к некоторым страшным последствиям для здоровья, а не только к увеличению веса, включая проблемы с пищеварением, диабет, появление угревой сыпи, кариес и многое другое.

Вот почему свежие фрукты — более полезный вариант. Они содержат большое количество клетчатки, которая дополняется высоким содержанием воды. Клетчатка и вода помогают быстрее насытиться. Таким образом, получается потреблять меньше калорий в целом.