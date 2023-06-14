Врач Кашух назвала напиток, ускоряющий старение кожи
Несмотря на то что фруктовый фреш содержит в себе много полезных веществ, он может спровоцировать преждевременное старение кожи. Об этом "Российской газете" рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.
По ее словам, в составе свежевыжатых соков имеется большое количество сахара. К примеру, в яблоке среднего размера – около 20 граммов сладкого углевода, а в одном стакане фреша из 3 сочных плодов, соответственно, примерно 60 граммов сахара. Для наглядности, это больше 7 чайных ложок.
Наличие лишнего сахара в организме ухудшает выработку коллагена, что, в свою очередь, приводит к преждевременному старению кожи, отмечает эксперт.
К свежевыжатым сокам рекомендуется относиться как к десертам, обращает внимание гастроэнтеролог. Иногда можно позволить себе ароматный напиток, однако ежедневно его употреблять не стоит.
Ранее диетолог рассказала, какие неблагоприятные последствия сухофрукты могут нанести организму.
Врач назвала напиток, ускоряющий старение кожиЕда1 час назад