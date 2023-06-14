Несмотря на то что фруктовый фреш содержит в себе много полезных веществ, он может спровоцировать преждевременное старение кожи. Об этом "Российской газете" рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По ее словам, в составе свежевыжатых соков имеется большое количество сахара. К примеру, в яблоке среднего размера – около 20 граммов сладкого углевода, а в одном стакане фреша из 3 сочных плодов, соответственно, примерно 60 граммов сахара. Для наглядности, это больше 7 чайных ложок.

Наличие лишнего сахара в организме ухудшает выработку коллагена, что, в свою очередь, приводит к преждевременному старению кожи, отмечает эксперт.

К свежевыжатым сокам рекомендуется относиться как к десертам, обращает внимание гастроэнтеролог. Иногда можно позволить себе ароматный напиток, однако ежедневно его употреблять не стоит.