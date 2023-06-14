Нутрициолог перечислила продукты-рекордсмены по содержанию белка

Курица и орехи — продукты-рекордсмены по содержанию белка, рассказала нутрициолог Ксения Кукушкина. Эти и другие продукты, богатые одним из главных микроэлементов, она перечислила «Ленте.ру».

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Специалистка назвала мясо одним из главных источников белка, основного строительного материала для тканей и клеток организма. Курица, индейка, говядина и свинина содержат в среднем 15-20 граммов белка на 100 граммов продукта.

18-20 граммов белка содержится в 100 граммах приготовленной рыбы

Еще один источник белка — рыба (тунец, лосось, скумбрия, сельдь), также содержащая полезные жирные кислоты, и морепродукты, — например, креветки, кальмары и мидии, — которые при этом являются низкокалорийными источниками питания.