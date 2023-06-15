Названы продукты, блокирующие работу кишечника

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, как не усугубить состояние организма, если уже есть трудности с опорожнением кишечника. В этом случае человек не только испытывает "эмоциональный дискомфорт", но и рискует заполучить опасную патологию.

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Как отметила врач, при застое стенки кишечника всасывают воду, а вместе с ней токсины попадают обратно в организм, приводя к аутоинтоксикации (по сути, к самоотравлению).

"Кроме того, это провоцирует местное воспаление и повышает риск колоректального рака. И не забывайте про прыщи", - пишет Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

Одна из основных причин, усугубляющих опорожнение кишечника, связана с ошибками в питании - мало клетчатки, редкие приемы пищи, ее малое количество, недостаток жидкости, подчеркнула гастроэнтеролог.

Кроме того, неприятное состояние могут спровоцировать употребление алкоголя, чрезмерное количество кофе.

"А еще: низкая физическая активность и слабость передней брюшной стенки, прием лекарственных препаратов", - добавила врач.