Названы продукты, блокирующие работу кишечника: Яды идут обратно в организм
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, как не усугубить состояние организма, если уже есть трудности с опорожнением кишечника. В этом случае человек не только испытывает "эмоциональный дискомфорт", но и рискует заполучить опасную патологию.
Как отметила врач, при застое стенки кишечника всасывают воду, а вместе с ней токсины попадают обратно в организм, приводя к аутоинтоксикации (по сути, к самоотравлению).
"Кроме того, это провоцирует местное воспаление и повышает риск колоректального рака. И не забывайте про прыщи", - пишет Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.
Одна из основных причин, усугубляющих опорожнение кишечника, связана с ошибками в питании - мало клетчатки, редкие приемы пищи, ее малое количество, недостаток жидкости, подчеркнула гастроэнтеролог.
Кроме того, неприятное состояние могут спровоцировать употребление алкоголя, чрезмерное количество кофе.
"А еще: низкая физическая активность и слабость передней брюшной стенки, прием лекарственных препаратов", - добавила врач.
Ранее испанские диетологи перечислили продукты, которые могут провоцировать запоры. По словам диетолога Сусаны Леон, следует быть осторожнее с содержащим большое количество крахмала белым рисом, красным мясом (в нем мало клетчатки и много жира с белком), сырами (лучший молочный продукт, если у вас часто случаются запоры, - натуральный йогурт без сахара), крепким черным чаем, незрелыми бананами, фастфудом.