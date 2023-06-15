Врач назвал заменитель сахара, который может привести к глухоте и раку

На заметку худеющим, маниакально выискивающим в супермаркетах продукты без сахара: не все они одинаково полезны и безопасны, поскольку в основном содержат сахарозаменители. К последним тоже много вопросов. Например, врач-нефролог, терапевт Дарья Садовская в своем Telegram-канале утверждает:

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«Оглохнуть из-за двух банок диетической колы и миски хлопьев при регулярном употреблении реально».

Дело в том, что в составе колы лайт и диетических мюслей часто есть аспартам — подсластитель, который слаще сахара в 200 раз.

К тому же, помимо лишних калорий (4 ккал на грамм), он может дать серьезную побочку в виде шума в ушах и даже глухоты (проходящей в течение двух месяцев).