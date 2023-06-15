10 продуктов и блюд, которые можно есть и не толстеть

До сих пор считаете, что похудеть возможно, только если вечно недоедать? Обратите внимание на эти продукты — они помогут насытиться без ущерба для фигуры.

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Суп

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Несмотря на обилие жидкости в супах, они прекрасно насыщают. Дело в том, что супы растягивают желудок чуть больше, чем пища без бульонов. Помимо избавления от голода, этот нюанс подавляет выработку грелина, гормона голода. В результате вы меньше едите, но дольше остаетесь сытой.

Попкорн

Попкорн слабо ассоциируется с диетой, скорее наоборот. А между тем в одной чашке попкорна содержится всего около 30 калорий. Но это без учета сиропа. Так что для перекуса больше подойдет соленый попкорн, однако и тут могут быть подводные камни: соли иногда кладут слишком много. Идеальный вариант — жарить попкорн дома с минимальным количеством добавок.

Творог

По мнению исследователей, творог содержит особый белок — казеин. Его полезное качество в том, что расщепляется он очень медленно. Поэтому творог — отличный вариант для перекуса, особенно перед сном. Британские ученые выяснили, что людям, употреблявшим творог за полчаса до сна, удалось снизить вес, кроме того, у них улучшался обмен веществ, — одни плюсы!

Цветная капуста

Во-первых, цветная капуста состоит из воды на 92%. Во-вторых, медленно переваривается, а значит, позволяет избавиться от чувства голода надолго. В-третьих, она очень полезна: содержит витамины группы В, РР и богата клетчаткой. Разве этого мало, чтобы ввести ее в свой рацион? Поправиться из-за цветной капусты физически невозможно: организм тратит больше энергии на ее переваривание, чем получает от нее.

Сельдерей

Исследование 2016 года было посвящено воздействию сельдерея на организм. По мнению ученых, этот овощ повышает скорость сжигания калорий. Вот бы так было со всеми продуктами! Поверьте, сельдерей жуют не только озабоченные диетой, это и вкусно, и полезно. Нарезанный стебель разнообразит практически любой салат, а еще его можно использовать как съедобную ложку!

Огурец

Один из самых доступных овощей отлично подойдет для перекуса, когда нужно утолить чувство голода и не хочется набрать лишний вес. В огурцах много воды, минимум калорий, в то же время они довольно твердые и воспринимаются как полноценная пища. А стоит нарезать этот овощ, слегка сбрызнуть оливковым маслом и добавить щепотку приправ, как перед вами оказывается полноценный салат.

Яйца

Из-за высокого содержания холестерина мнения о яйцах расходятся, но в то же время существуют исследования, которые доказывают их пользу. В 2008 году ученые предложили одной группе людей есть на завтрак яйца, а другой — круассан. Угадайте, кто чувствовал себя сытым дольше и потреблял меньше калорий в течение дня? Злоупотреблять яйцами не стоит, впрочем, как и бояться их. Яйца удачно впишутся в ваш здоровый рацион.

Овсянка

В овсянке много белка и клетчатки, при этом она низкокалорийна. Главный плюс для худеющих — чувство голода перед следующим приемом пищи будет меньше, поэтому овсяные хлопья рекомендуют есть на завтрак. Так чувство насыщения будет с вами всю первую половину дня, и в обед вы не переборщите с калориями.

Грейпфрут

Так называемая грейпфрутовая диета известна еще 1930-х годов. Считалось, что половинка горького фрукта перед едой поможет похудеть. Современные ученые видят в этом долю здравого смысла. В грейпфруте много воды и клетчатки, он дает чувство насыщения без потребления лишних калорий. Правда, на голодный желудок есть его не стоит из-за кислот.

Авокадо