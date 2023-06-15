Идеальная сиеста: меню для летних встреч с друзьями

Эти блюда яркие, аппетитные, к тому же быстро готовятся.

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Атмосфера вечеринок, прогулок, беззаботности — вот за что мы любим лето. Можно устроиться с друзьями на веранде кафе и, потягивая коктейли, обсуждать музыку, кино, общих знакомых. Это ощущение расслабленности, легкости — самое ценное в дружеских летних встречах. Иногда, чтобы создать такую атмосферу, не обязательно даже выходить из дома.

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Достаточно пригласить близких, включить легкую музыку, вечером зажечь свечи или гирлянды и подать к столу закуски, навевающие воспоминания о летних каникулах у моря, прибрежных кафе и легкости отпускных дней.

Много овощей

Есть в жару что-то тяжелое не тянет совсем, поэтому отличным вариантом станет множество ярких, сочных овощей с дрессингами и соусами. Нарежьте в порционные стаканчики красный и желтый перец, огурцы, сельдерей, морковь, стручки молодого горошка — чем больше разных овощей, тем лучше.

Подайте к ним хумус, йогуртовые соусы, сметану — все, что вам нравится. Макать в дрессинги ломтики овощей и аппетитно ими хрустеть понравится всем участникам вечеринки.

Со вкусом Италии

Жители этой солнечной страны знают толк в том, чем полакомиться на жаре. При этом их кухня легкая, эффектная, аппетитная. Итальянские закуски зададут тон вечеринки, сделают застолье изысканным и аппетитным.

Для начала приготовьте салат капрезе из сочных томатов, базилика, моцареллы и бальзамического уксуса, разложите на сервировочной доске хамон, ветчину, несколько видов сыров, оливки и мед. Отличным дополнением к итальянскому сету станет виноград, печеные перцы с начинкой из сливочного сыра.

Можно приготовить хрустящие шарики аранчини с маслинами и сыром или мини-сэндвичи с тунцом. Небольшие закуски позволят не сидеть за столом, а общаться, передвигаться и чувствовать себя сытым, не испытывая тяжести в желудке.

Еще один хит летних вечеринок — разнообразные канапе. Закуски на один укус можно сконструировать из чего угодно, а смотрятся они очень ярко.

Не забыть о сладком

В качестве десерта подайте спелые фрукты и ягоды: у этой еды вкус и аромат лета, к тому же именно сейчас в них столько пользы. Клубника, черешня, абрикосы, персики и нектарины, дыни и арбузы: создайте несколько фруктовых тарелок. К концу вечера они опустеют.