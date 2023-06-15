Как сельдь помогает в лечении онкологических заболеваний

«Мы понимаем, что существует еда, в которой содержатся определенные компоненты. Мы знаем, например, что красные овощи содержат ликопены, которые хороши для профилактики лечения рака простаты, что брокколи содержит другие активные вещества, кофе содержит иные вещества, которые препятствуют раку печени и так далее, и так далее», – отметил он в беседе с ОСН.