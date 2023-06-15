Доктор Мясников рассказал, как сельдь помогает в лечении онкологических заболеваний
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, может ли сельдь спасти от рака.
По его словам, называть продукты полезными и советовать употреблять их для профилактики не совсем корректно.
«Мы понимаем, что существует еда, в которой содержатся определенные компоненты. Мы знаем, например, что красные овощи содержат ликопены, которые хороши для профилактики лечения рака простаты, что брокколи содержит другие активные вещества, кофе содержит иные вещества, которые препятствуют раку печени и так далее, и так далее», – отметил он в беседе с ОСН.
Медик объяснил, почему в этой борьбе за самый полезный продукт многие врачи особенно выделяют сельдь.
«Сельдь – рекордсмен по содержанию полиненасыщенных жирных кислот –их намного больше, чем в семге. Это кислоты, которые препятствуют атеросклерозу, ожирению, диабету и по цепочке снижает резистентность к инсулину, а это один из механизмов развития рака, поэтому тут не один компонент, а целый комплекс», – объяснил врач.
Он также подчеркнул, что продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, полезны для профилактики не только онкологических, но и сердечных заболеваний.
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