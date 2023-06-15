В Роспотребнадзоре перечислили правила выбора клубники

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную клубнику. Об этом сообщает издание "Сова".

стоит обратить внимание на внешний вид ягод. Они должны быть спелыми, но без признаков гниения. На поверхности клубники не должно быть вмятин, у нее должен быть насыщенный аромат и зеленые яркие листья.

Также не стоит покупать ягоды с неровным окрасом. Если кончик клубники белый, это значит, что она недозрела.

Также Роспотребнадзор дал рекомендации по промыванию клубники. Во-первых, ее нужно мыть перед тем, как съесть, так как мытье сокращает срок хранения ягод. Во-вторых, во время мытья нужно удалить листики и стебли. В-третьих, не стоит замачивать клубнику в воде, так как в таком случае она потеряет вкус и аромат.