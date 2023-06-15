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Инфекционист Неронов рассказал, чем можно заразиться на рынке

Врач-гастроэнтеролог и инфекционист Владимир Неронов рассказал, какими заболеваниями можно заразиться, если пробовать фрукты на рынке. Об этом сообщает РИАМО.

Инфекционист рассказал, чем можно заразиться на рынке
© РИА Новости

Эксперт рассказал, что при пробе фруктов есть риск заразиться болезнью Боткина, которая может спровоцировать гепатит А из-за воспалительного процесса в печени.

Вирус Боткина передается через бытовые контакты и немытые овощи и фрукты. Поэтому инфекционист предложил "сто раз подумать", прежде чем пробовать продукты на рынке.

Болезнь тяжело обнаружить на ранних стадиях. симптомы начинают проявляться спустя две-четыре недели. Человек страдает от рвоты, тошноты и тяжести в животе. Позднее начинает белеть кожа и белки глаз.

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Также есть вероятность подхватить этот вирус в поездках. Чаще всего его "привозят" из Турции, Мексики, Египта и стран Юго-Восточной Азии. Поэтому за месяц до отпуска врач порекомендовал сделать прививку от гепатита А.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре перечислили правила выбора клубники.

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