Инфекционист рассказал, чем можно заразиться на рынке

Врач-гастроэнтеролог и инфекционист Владимир Неронов рассказал, какими заболеваниями можно заразиться, если пробовать фрукты на рынке. Об этом сообщает РИАМО.

Эксперт рассказал, что при пробе фруктов есть риск заразиться болезнью Боткина, которая может спровоцировать гепатит А из-за воспалительного процесса в печени.

Вирус Боткина передается через бытовые контакты и немытые овощи и фрукты. Поэтому инфекционист предложил "сто раз подумать", прежде чем пробовать продукты на рынке.

Болезнь тяжело обнаружить на ранних стадиях. симптомы начинают проявляться спустя две-четыре недели. Человек страдает от рвоты, тошноты и тяжести в животе. Позднее начинает белеть кожа и белки глаз.

Также есть вероятность подхватить этот вирус в поездках. Чаще всего его "привозят" из Турции, Мексики, Египта и стран Юго-Восточной Азии. Поэтому за месяц до отпуска врач порекомендовал сделать прививку от гепатита А.