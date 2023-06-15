Врач рассказал, как не отравиться шаурмой

Если шаурма пролежала готовой несколько часов до того, как оказаться у покупателя, то риск отравиться ей сильно повышается. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Алексея Парамонова.

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Отравление в таком случае происходит из-за стафилококка. Он размножается на любой пище, которую надолго оставили в тепле. Стафилококк есть и на руках людей, поэтому повара должны обязательно быть в перчатках и дезинфицировать руки, объяснил врач.

По его словам, необходимо следить, чтобы блюдо готовили при покупателе. Если мясо для шаурмы крутится на вертеле, то вряд ли с будущей шаурмой что-то произойдет.

Покупать ее лучше в проверенных брендовых местах, где контролируется работа сотрудников и качество продуктов.

Врач уточнил, что при покупке готовой шаурмы важно обращать внимание на ее вкус и запах. 1