Смузи за 30 рублей: как делать летние коктейли у себя дома
Смузи – это натуральный коктейль, в который не добавляют никаких подсластителей.
Напиток делается из ягод и фруктов, в состав может входить молоко или йогурт. Бывают даже овощные варианты. Особенной популярностью коктейли пользуются летом – напитком можно охладиться, получив внушительную порцию витаминов.
Редакция «ФедералПресс» собрала самые яркие и в то же время простые рецепты летних смузи, которые можно приготовить своими руками.
История популярности смузи
Напиток стал популярен в последние 5 лет, с тех пор как появился тренд на здоровый образ жизни. Люди в России стараются употреблять больше полезных продуктов, красиво их готовить и подавать. При этом смузи полюбили даже те, кто не стремится питаться правильно, – оказалось, что это удобно и вкусно. Напиток пользуется успехом и у тех, кто регулярно следит за своим весом и любит перекусить без лишних калорий.
В особенности смузи популярен летом – его можно найти в переносных кафе, точках «Кофе с собой» и даже в киосках с мороженым. Коктейль из сладких фруктов полюбился и детям. Такой напиток может считаться полноценным десертом.
Заряд энергии на весь день
Самыми недорогими смузи являются овощные, они же считаются максимально полезными. Однако больше все-таки ценятся фруктовые, потому что обладают насыщенным сладким вкусом даже без добавления сахара.
Универсальный рецепт: все ингредиенты смешиваются блендером и взбиваются до однородной массы, после чего добавляются кубики льда. Однако и здесь есть нюансы.
Рецепты фруктовых смузи
Максимально простой вариант:
- Банан – 1 штука.
- Яблоко – 1 штука.
- Йогурт – 50 мл.
- Кубики льда.
Такого количества хватит на одну порцию, а если покупать фрукты по одному, то их стоимость вряд ли будет превышать 30 рублей.
Кстати, смузи с добавлением йогуртов пользуются большой популярностью.
Ягодный смузи с йогуртом или молоком:
- Замороженные ягоды.
- Йогурт или молоко.
- Кубики льда.
Кроме того, вместо молока в приготовлении летнего смузи можно использовать воду.
Дынный смузи на одну порцию:
- 1/4 дыни.
- 100 мл молока.
- Дробленый лед.
- Арбузный смузи: Несколько кусочков арбуза, чтобы хватило на один стакан.
- Одна столовая ложка сока лайма.
- Лед.
Получить огромную порцию витамина C можно, выпив смузи с киви и апельсином.
Смузи с киви:
- Киви – 2 штуки.
- Апельсин – 1 штука.
- Вода для желаемой густоты.
- Лед.
Рецепты овощных смузи
Максимально недорогой смузи можно приготовить из овощей. Такие напитки пользуются огромным интересом у тех, кто привык следить за своим здоровьем и мечтает похудеть. Вряд ли овощной смузи из шпината или капусты оценит ребенок, десертом такой состав назвать сложно. Однако это простой и насыщенный витаминами перекус.
Смузи из капусты:
- Пекинская капуста.
- Шпинат – 100 гр.
- Апельсин – 1 штука.
- Вода – до придания нужной густоты.
- В раздробленную смесь также можно добавить кусочки льда.
Смузи из сельдерея и огурца:
- Сельдерей – 1–2 стебля.
- Огурец – 1 штука.
- Киви – 1 штука.
Тыквенный смузи
- Тыква отваренная – несколько кусочков, чтобы хватило на порцию.
- 1 стакан молока.
Тыквенный смузи вполне может заменить завтрак – это сытный, но при этом малокалорийный напиток.
Томатный смузи
- Томатный сок или помидоры.
- Сельдерей – 1 стебель.
- Петрушка.
- Соль по вкусу.
Еще более сытный и калорийный томатный смузи можно сделать со сметаной.
- Томатный сок или помидоры.
- Сметана – 1 столовая ложка.
- Петрушка.
- Соль по вкусу.
Свекольный смузи
- Средняя свекла – 1 штука.
- Апельсин – 1 штука.
- Тертый имбирь – 1 штука.
- Вода.
Разновидностей смузи, которые можно приготовить своими руками, огромное количество. В напитке порой соединяются ингредиенты, которые практически никогда не употребляются вместе в других блюдах. Для приготовления вам понадобится только блендер. А если перелить коктейль в специальный стакан, то с ним можно смело идти на летнюю прогулку.