Смузи за 30 рублей: как делать летние коктейли у себя дома

Смузи – это натуральный коктейль, в который не добавляют никаких подсластителей.

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Напиток делается из ягод и фруктов, в состав может входить молоко или йогурт. Бывают даже овощные варианты. Особенной популярностью коктейли пользуются летом – напитком можно охладиться, получив внушительную порцию витаминов.

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Редакция «ФедералПресс» собрала самые яркие и в то же время простые рецепты летних смузи, которые можно приготовить своими руками.

История популярности смузи

Напиток стал популярен в последние 5 лет, с тех пор как появился тренд на здоровый образ жизни. Люди в России стараются употреблять больше полезных продуктов, красиво их готовить и подавать. При этом смузи полюбили даже те, кто не стремится питаться правильно, – оказалось, что это удобно и вкусно. Напиток пользуется успехом и у тех, кто регулярно следит за своим весом и любит перекусить без лишних калорий.

В особенности смузи популярен летом – его можно найти в переносных кафе, точках «Кофе с собой» и даже в киосках с мороженым. Коктейль из сладких фруктов полюбился и детям. Такой напиток может считаться полноценным десертом.

Заряд энергии на весь день

Самыми недорогими смузи являются овощные, они же считаются максимально полезными. Однако больше все-таки ценятся фруктовые, потому что обладают насыщенным сладким вкусом даже без добавления сахара.

Универсальный рецепт: все ингредиенты смешиваются блендером и взбиваются до однородной массы, после чего добавляются кубики льда. Однако и здесь есть нюансы.

Рецепты фруктовых смузи

Максимально простой вариант:

Банан – 1 штука.

Яблоко – 1 штука.

Йогурт – 50 мл.

Кубики льда.

Такого количества хватит на одну порцию, а если покупать фрукты по одному, то их стоимость вряд ли будет превышать 30 рублей.

Кстати, смузи с добавлением йогуртов пользуются большой популярностью.

Ягодный смузи с йогуртом или молоком:

Замороженные ягоды.

Йогурт или молоко.

Кубики льда.

Кроме того, вместо молока в приготовлении летнего смузи можно использовать воду.

Дынный смузи на одну порцию:

1/4 дыни.

100 мл молока.

Дробленый лед.

Арбузный смузи: Несколько кусочков арбуза, чтобы хватило на один стакан.

Одна столовая ложка сока лайма.

Лед.

Получить огромную порцию витамина C можно, выпив смузи с киви и апельсином.

Смузи с киви:

Киви – 2 штуки.

Апельсин – 1 штука.

Вода для желаемой густоты.

Лед.

Рецепты овощных смузи

Максимально недорогой смузи можно приготовить из овощей. Такие напитки пользуются огромным интересом у тех, кто привык следить за своим здоровьем и мечтает похудеть. Вряд ли овощной смузи из шпината или капусты оценит ребенок, десертом такой состав назвать сложно. Однако это простой и насыщенный витаминами перекус.

Смузи из капусты:

Пекинская капуста.

Шпинат – 100 гр.

Апельсин – 1 штука.

Вода – до придания нужной густоты.

В раздробленную смесь также можно добавить кусочки льда.

Смузи из сельдерея и огурца:

Сельдерей – 1–2 стебля.

Огурец – 1 штука.

Киви – 1 штука.

Тыквенный смузи

Тыква отваренная – несколько кусочков, чтобы хватило на порцию.

1 стакан молока.

Тыквенный смузи вполне может заменить завтрак – это сытный, но при этом малокалорийный напиток.

Томатный смузи

Томатный сок или помидоры.

Сельдерей – 1 стебель.

Петрушка.

Соль по вкусу.

Еще более сытный и калорийный томатный смузи можно сделать со сметаной.

Томатный сок или помидоры.

Сметана – 1 столовая ложка.

Петрушка.

Соль по вкусу.

Свекольный смузи

Средняя свекла – 1 штука.

Апельсин – 1 штука.

Тертый имбирь – 1 штука.

Вода.