Онколог рассказал, может ли пиво спровоцировать рак

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин рассказал, что пиво повышает риски развития онкологических заболеваний, как и любой спиртосодержащий продукт. Он пояснил, что основным подтверждающим фактором является ацетальдегид, который производится в организме в результате переработки спирта, сообщает «ФедералПресс».

По его словам, из-за потребления пива происходит прямое токсичное повреждение клеток печени. А через стимуляцию выработки эстрогенов может повышаться риск развития рака молочной железы.

Ранее в СМИ Черемушкин призвал не менять привычки в питании. Он пояснил, что если в рационе вместо мяса, рыбы и растительной пищи, которую человек потребляет ежедневно на протяжении многих лет, появятся блюда другой кухни, это может спровоцировать развитие злокачественной опухоли.