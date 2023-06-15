Лучшие летние напитки, которые сделают вас стройнее

Летом наш организм особенно нуждается в подержании водного баланса, поэтому врачи советуют употреблять больше жидкости. Лучший вариант — чистая вода, но можно разнообразить питьевой рацион, добавив в него домашние лимонады, чайный гриб и морсы.

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Чайный гриб

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Сейчас этот напиток, известный многим с детства, называют комбучей. А известен он еще с 220 года до нашей эры! Гриб, похожий на желе, — симбиоз сразу двух организмов: полезных бактерий и грибов. Это сочетание отлично действует на организм. В жару комбуча прекрасно утоляет жажду, а еще она помогает наладить работу ЖКТ, благодаря пробиотикам.

Кроме того, чайный гриб способствует поддержанию иммунитета и быстрому восстановлению организма после простудных заболеваний.

Домашние лимонады

В отличие от магазинных, эти напитки не содержат слишком много сахара и вполне могут быть полезными. Измельчите мяту, лимон, немного сахара, залейте минеральной газированной водой и насыпьте лед.

Можно экспериментировать со вкусами, добавлять ягоды, сиропы или любые другие ингредиенты, которые вам по вкусу.

Морсы

О пользе морсов говорят многие специалисты, они нормализуют работу ЖКТ, помогают справиться с сильной жаждой, восполняют запас витаминов. Готовьте морсы самостоятельно, это быстро и несложно, но они не содержат столько сахара, сколько обычно добавляют в магазинные.

Целительная вода

Напиток, известный как «вода Сэсси», славится благотворным влиянием на метаболизм. Создательница уверяет, что 4 стакана такой воды в день помогут избавиться от лишнего веса. Кроме того, напиток устраняет отечность, помогает восстановить водный баланс и улучшает состояние кожи.

Для приготовления такой воды потребуется несколько свежих огурцов, имбиря и лимона. Натрите имбирь на терке, а лимон и огурец нарежьте кружочками вместе с кожицей, залейте все компоненты водой и уберите в холодильник на ночь. А на следующий день выпивайте стакан тако воды раз в полтора часа.

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