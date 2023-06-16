Как выбрать самую вкусную черешню и в чем ее польза

Клубника и черешня — одни из самых популярных летних лакомств. Вкус этой сладкой ягоды ассоциируется с летом, отдыхом и детством. Однако любят ее не только за вкус, но и за пользу.

© Lenta.ru

В черешне содержится множество витаминов и питательных веществ, в том числе витамины группы D, калий, магний и антиоксиданты. Однако при всей своей пользе черешню не рекомендуется есть, например, страдающим гастритом с повышенной кислотностью желудка и другими заболеваниями ЖКТ.

Видео дня

О том, как правильно выбрать самые вкусные сочные плоды и чем полезна черешня, — в материале «Ленты.ру».

В чем отличие черешни от вишни?

Черешня — это плод черешневого дерева, которое распространено в южных регионах России. Листья черешневого дерева более крупные, чем у вишни, а кора более плотная.

Но, конечно, главное отличие черешни от вишни — это плоды. Вишневое дерево дает терпкие, сочные плоды с кислинкой. Ягоды вишни некрупные, цвет может варьироваться от ярко-красного до темно-бордового, это зависит от сорта.

Теплолюбивая черешня, напротив, известна своими крупными, сладкими плодами красно-коричневого цвета. Хотя цвет ягод черешневого дерева может быть разным, вплоть до желтого. Он также зависит от сорта.

Так что основное отличие черешни от вишни состоит в том, что это два совершенно разных растения, которые произрастают в разных регионах — черешня в основном на юге, а вишня может радовать своими плодами в том числе и жителей северных регионов.

Какие витамины и минералы содержатся в черешне?

Плоды черешни — ценный источник различных витаминов, которые играют существенную роль в поддержании здоровья человека.

К примеру, в ней содержится много витамина С, который важен для иммунной системы и играет значимую роль в синтезе коллагена — белка, отвечающего за упругость и здоровье кожи, рассказывает «Ленте.ру» нутрициолог, эксперт Петербургского музея здоровья Лана Наумова.

Витамин С в том числе помогает улучшить тонус кожи и стимулирует ее заживление, а также участвует в защите от вредного воздействия солнечных лучей и помогает предотвращать преждевременное старение, — Лана Наумова, нутрициолог, эксперт Петербургского музея здоровья.

Не стоит забывать, что кроме витамина С в черешне содержится большое количество витамина А в форме бета-каротина. По словам эксперта, это незаменимый помощник для поддержания здоровья глаз. От уровня витамина А в организме зависит качество ночного зрения. Вместе с тем он предотвращает развитие многих «глазных» проблем, в том числе катаракты и возрастной дегенерации сетчатки.

Сочные плоды черешни содержат и значительное количество калия — важнейшего микроэлемента для правильного функционирования организма. По словам нутрициолога, он помогает поддерживать баланс электролитов, контролирует объемы жидкости в клетках и участвует в поддержании нормального уровня гидратации.

Калий крайне важен и для здоровья сердечно-сосудистой системы, так как он регулирует сократимость сердечной мышцы и снижает риск развития высокого кровяного давления и заболеваний сердца, — Лана Наумова, нутрициолог, эксперт Петербургского музея здоровья.

Тем временем магний, без которого наша нервная система не будет работать должным образом, также можно получить, потребляя черешню. «Этот микроэлемент помогает снизить уровень тревоги, а также улучшить настроение и сон, — поясняет эксперт. — Кроме того, благодаря ему у нас в организме синтезируются витамины группы D, которые в том числе важны для здоровья не только нервной системы, но и костей и кожи».

Магний участвует также в регуляции уровня сахара в крови, дополняет Наумова. Он помогает повысить чувствительность клеток к инсулину, гормону, который контролирует уровень глюкозы в крови.

Поэтому магний может играть важную роль в профилактике и контроле сахарного диабета. Тем более сочные плоды черешни отличаются относительно невысоким гликемическим индексом и могут стать отличным десертом для тех, кто контролирует уровень глюкозы, — Лана Наумова, нутрициолог, эксперт Петербургского музея здоровья.

витамин С — 7 миллиграммов;

витамин В4 — 6,1 миллиграмма;

витамин В5 — 0,2 миллиграмма;

бета-каротин — 38 микрограмма;

кальций — 13 миллиграммов;

магний — 11 миллиграммов;

калий — 222 миллиграмма;

фосфор — 21 миллиграмм. Содержание витаминов и минералов в 100 граммах черешни:

Какие антиоксиданты содержит черешня?

По словам нутрициолога, богата черешня и антиоксидантами — в частности, антоцианами. Согласно различным исследованиям, антоцианы помогают защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов, снижают воспаление и поддерживают иммунную систему.

Эти антиоксиданты также могут быть полезны в профилактике некоторых заболеваний. В недавнем исследовании было доказано, что антоцианы довольно эффективны в лечении некоторых метаболических заболеваний — например, при ожирении, диабете и даже онкологии.

Черешня также может иметь противовоспалительный эффект благодаря содержанию фитохимических соединений — флавоноидов. Эти свойства могут быть особенно полезны для людей, страдающих воспалительными заболеваниями — например, артритом, — Лана Наумова, нутрициолог, эксперт Петербургского музея здоровья.

Кроме того, большое количество антиоксидантов в ягодах благотворно влияет на организм, защищая клетки от окислительного стресса, добавила Лана Наумова. Это значит, что употребление черешни помогает замедлить старение.

Какие еще полезные вещества содержит черешня?

Не только черешня, но и любые другие ягоды богаты клетчаткой, утверждает нутрициолог. По ее словам, клетчатки в них больше, чем во фруктах, поэтому употребление их в пищу принесет гораздо больше пользы.

Пищевые волокна важны для здоровья кишечника, который является главным звеном в усвоении питательных веществ. В том числе они улучшают его перистальтику.

Кроме того, растворимая клетчатка замедляет всасывание сахаров в кишечнике, что позволяет контролировать уровень глюкозы. Она также является отличной «подкормкой» для полезных бактерий, объясняет эксперт.

Не стоит забывать, что черешня содержит и естественный гормон мелатонин, который играет важную роль в регуляции сна и поддержании здорового цикла сна-бодрствования. Поэтому потребление черешни поможет сократить время на засыпание и повысить качество сна, уверена Наумова.

Мелатонин также является мощным антиоксидантом. Он помогает защищать клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это особенно важно для защиты клеток мозга и сердца от окислительного стресса и связанных с ними заболеваний, — Лана Наумова, нутрициолог, эксперт Петербургского музея здоровья.

Соответственно, употребление черешни может быть полезным для регуляции сна и снижения воспаления, однако нутрициолог предупреждает: не нужно есть черешню ведрами и надеяться, что лишь это поможет решить все проблемы со сном.

По словам эксперта, самое главное — соблюдать режим: ложиться не позднее 23:00 и вставать в одно и то же время. Только тогда дополнительный источник мелатонина действительно принесет пользу.

Как выбрать хорошую черешню?

Во время покупки черешни эксперт советует обращать особое внимание на внешний вид ягод — они должны быть спелыми и упругими. При малейшем намеке на плесень ягоду не рекомендуется употреблять в пищу, потому что вредные вещества уже распространились по плоду.

Перед едой рекомендуется тщательно промыть черешню. Еще лучше замочить ее в чаше с холодной водой и растворенном в ней уксусе или пищевой соде.

Черешню, по словам эксперта, лучше всего хранить в холодильнике. Главное — следить, чтобы после мытья на ягодах не было конденсата, который может спровоцировать образование плесени. Поэтому черешню необходимо тщательно просушить, перед тем как класть в холодильник.

Какой вред черешни и противопоказания к ее употреблению стоит учесть?

Не стоит забывать, что черешня иногда может причинить и вред, поэтому употреблять ее эксперт советует в небольших количествах и в качестве десерта после основного приема пищи. Это поможет не допускать резкого подъема глюкозы в крови, а также газообразования у людей, страдающих гастритом с повышенной кислотностью.

Осторожными в употреблении черешни стоит быть и аллергикам — особенно во время беременности. Индивидуальная непереносимость ягоды в том числе может спровоцировать расстройство желудка и отек лица, губ, языка, что иногда приводит к затруднению дыхания, подчеркнула эксперт.

Какие блюда можно приготовить из черешни?

Лана Наумова отметила, что полезнее всего есть свежую ягоду. Так она принесет больше пользы для организма. Но если хочется разнообразить рацион, можно дать волю фантазии. Из черешни получается вкусный джем, а также начинка для пирога. Летом можно приготовить лимонад и компот из черешни без добавленного сахара, потому что ягода и так обладает выраженным сладким вкусом, отметила нутрициолог.

Делимся двумя простыми рецептами, которые помогут разнообразить летнее меню.

Как приготовить джем из черешни?

Килограмм черешни промойте и просушите. Избавьтесь от косточек ягод любым удобным способом. Положите черешню в кастрюлю и засыпьте в нее 800 граммов сахара. Оставьте на несколько часов, чтобы ягоды пустили сок. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Постоянно увеличивайте его, пока не получится образовавшуюся массу довести до кипения. Варите несколько минут. Измельчите оставшиеся комочки ягод с помощью блендера или толкушки, добавьте половину чайной ложки лимонной кислоты. Вновь поставьте на средний огонь и варите до момента, когда бороздки на поверхности джема перестанут заплывать.

Помимо джемов и начинок для сладких блюд, черешня может стать отличным дополнением к салату или основному, сытному блюду. Кислинка, которая есть в ягодах, оттенит вкус привычных продуктов и добавит разнообразия.