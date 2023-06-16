Диетолог рассказал о полезных свойствах морской соли

В пищевой морской соли содержатся полезные для организма микроэлементы. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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По его словам, в морской соли, в отличие от простой поваренной, помимо хлорида натрия, есть еще соли магния и калия.

"Калий несколько замедляет работу сердца, снижает вероятность аритмии. Магний обладает теми же самыми эффектами плюс еще гармонизирующе действует на головной мозг, а также регулирует работу кишечника и желчного пузыря", – отметил диетолог.