6 продуктов с гормоном женской молодости, который замедлит старение

Гормоном молодости женщины по праву можно назвать эстроген. Именно он во многом отвечает за здоровье ногтей, волос, костей и кожи.

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Если организм испытывает дефицит в эстрогене, как правило, это видно сразу: кожа становится более тусклой, ногти истончаются, а волосы начинают выпадать. С возрастом количество эстрогена в организме женщины снижается, поэтому очень важно насыщать свой рацион продуктами, богатыми фитоэстрогеном. По данным ученых, фитоэстроген способен заменить естественный гормон и усилить его действие.

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Подробнее о продуктах, в которых он содержится – в материале "Рамблера".

Льняные семечки

Семена льна – незаменимый, а главное универсальный продукт. Льняные семечки можно добавлять в салаты, супы, смузи, выпечку, творог и даже в десерты. Семена льна обогащены лигнанами – фитоэстрогеном, который содержится в растениях. Вдобавок к этому ученые считают, что линганы снижают риск развития рака молочной железы.

Персики

Летний сезон – идеальное время для того, чтобы добавить в рацион персики. Персики, как и семена льна, богаты лигнанами, что помогает восполнить уровень эстрогена и снизить риск онкологии. Чтобы получить полезные свойства от этого фрукта, достаточно съедать по два персика в неделю.

Чеснок

По мнению диетологов, чеснок способен влиять на уровень эстрогена в организме за счет уменьшения возрастной потери костной массы. И на этом полезные свойства чеснока не заканчиваются: он также снижает уровень холестерина, кровяное давление и помогает предотвратить образование тромбов.

Орехи

Арахис, кешью, миндаль, фисташки – орехи, богатые фитоэстрогеном. Однако, вводя орехи в рацион, следует помнить о том, что они крайне калорийны (до 600-700 калорий на 100 г продукта), поэтому употреблять их нужно в меру.

Соя

Соевые бобы знамениты тем, что содержат высокий уровень изофлавонов – фитоэстрогенов, которые способы имитировать эффекты эстрогена. Также считается, что соя наравне с льняными семенами и персиками способна снизить риск развития рака груди.

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