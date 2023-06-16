Диетолог рассказала, как правильно выбрать ягоды

Лето - это возможность побаловать себя разнообразными ягодами и заодно пополнить поступление полезных веществ в организм.

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Врач-диетолог телемедицинского центра "Доктис" Лариса Фаерман рассказала "Российской газете", какие ягоды можно есть хоть каждый день, а к каким относиться с осторожностью.

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Черника

В чернике содержится множество антиоксидантов - веществ, способных обезвреживать вредоносные свободные радикалы, молекулы, которые провоцируют процесс окисления и, как следствие, разрушения мембраны клеток. Витамином С, которого в чернике много, укрепляет иммунную систему и обладает противовоспалительным эффектом. Свежая черника отлично сочетается с творогом, молоком или сливками.

Малина

Малина тоже насыщена витамином C, что делает ее, как и чернику, мощным антиоксидантом. Еще она содержит пищевые волокна, которые улучшают пищеварение и обеспечивают длительное чувство сытости. Кроме того, в малине есть магний, калий и фолиевая кислота - важные микроэлементы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Черная смородина

Известно, что смородина - чемпион по уровню витамина C - в ней его больше, чем в цитрусовых, в том числе и лимонах. Помимо этого, черная смородина содействует производству коллагена, а значит, улучшает состояние кожи. Также ягода богата антоцианами, которые придают ей темный цвет и играют важную роль в защите клеток от окислительного стресса.

Вишня

Замечательное свойство вишни - это содержание в ней мелатонина, гормона, который регулирует наши циркадные ритмы, циклы сна и бодрствования. Благодаря этому вишня может улучшить качество сна. Также вишни богаты антоцианами, мощными антиоксидантами, которые снижают воспаление.

Крыжовник

Это одна из самых полезных летних ягод. Содержащаяся в нем клетчатка и антиоксиданты помогают снизить уровень сахара в крови и являются профилактическим средством для развития сахарного диабета. Второе направление - это сердечно-сосудистая система, на нее положительно воздействуют калий, медь и марганец. И третье - улучшение работы мозга, что связано с содержанием в крыжовнике органических кислот.

Черешня

Ягода содержит превосходный баланс витаминов C, А, B1, B2 и других. Но надо учесть, что черешня содержит достаточное количество сахаров, что может стать причиной значимого подъема уровня глюкозы в крови при чрезмерном употреблении.

Клубника