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Врач Тонкова-Кузнецова рассказала, чем полезны холодные супы

Холодные супы могут разнообразить летний рацион и стать одним из источников витаминов. Чем полезны такие блюда, "Агентству городских новостей "Москва" рассказала клинический, практический психолог Ольга Тонкова-Кузнецова.

Врач рассказала о пользе холодных супов
© Unsplash

По ее словам, ВОЗ рекомендует употреблять 5 порций овощей и фруктов в день. С этой точки зрения все летние супы могут внести хороший вклад в здоровый рацион. В холодные блюда, например, часто добавляют много зелени, которая насыщает организм бета-каротином, витамином С, антиоксидантами и минералами.

"Так, свекольник делается на основе свекольного сока, который способствует снижению давления у гипертоников, нормализации работы ЖКТ за счет большого количества клетчатки, а также является антиоксидантом благодаря пигменту беталаину".

В ту же окрошку, кроме овощей, добавляют полезную для организма заправку, обращает внимание эксперт. Так, натуральный квас содержит пробиотики, а кефир или айран обеспечивают организм кальцием и обогащают кишечник лакто- и бифидобактериями.

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Не менее полезен и холодный итальянский суп гаспачо, обращает внимание специалист. Томаты богаты витаминами С, А, В2, в них также содержатся цинк, медь, фосфор, клетчатка и пектин. Однако самым ценным веществом красных овощей является ликопин – антиоксидант, который защищает организм от избыточного воздействия свободных радикалов, объяснила Ольга Тонкова-Кузнецова.

Ранее врач-диетолог Гинзбург рассказал о полезных свойствах морской соли.

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