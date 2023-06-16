Диетолог рассказала, сколько каши можно есть в день

Кашу рекомендуется есть не чаще раза в день, при этом порция должна примерно составлять до 80 граммов сухой крупы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По словам эксперта, такого количества будет достаточно, чтобы получить из блюда все необходимые для организма вещества.
"Лучше, чтобы это была не манная каша, а все-таки гречка, овсянка. Это может быть и ячменная каша", – говорит врач.
Крупу лучше употреблять на завтрак. В остальные дни вместо каши можно есть яйца, творог, авокадо и слабосоленую семгу, поскольку питание человека должно быть разнообразным, заключила Королева.