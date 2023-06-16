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В Роспотребнадзоре рассказали, какая доступная ягода полезнее годжи

Ягоды годжи называют суперфудом, который способен продлить молодость, защитить от рака и насытить организм полезными веществами. Тем не менее многие ее свойства характерны и для более привычной и доступной ягоды — черной смородины. Об этом проекту "Здоровое питание" рассказала эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

По словам специалиста, состав и полезное действие годжи не уникально. Своей темной окраской черная смородина обязана природным флавоноидам антоцианам, которых в ней много. Вместе с витамином С они превращают ягоды в "антиоксидантную бомбу".

Кроме того, в черной смородине много аскорбиновой кислоты, больше, чем в годжи или апельсинах. Поэтому ягоду считают незаменимой, когда необходимо вылечить простудные инфекционные заболевания.

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Черная смородина также богата витаминами А, Е, В1, В2, В5, В6, Р (рутин); минералами: марганцем, фосфором, железом, магнием, кальцием, кислотами: альфа-линолевой и гамма-линолевой. Благодаря такому составу ягода полезна для нервной системы, памяти, укрепления сосудов. Ягода также поможет при интоксикации.

Листья черной смородины содержат фитонциды, эфирные и дубильные вещества, большое количество витамина С. В связи с этим они понижают температуру, дезинфицируют, тонизируют, выводят жидкость из организма. Листья смородины полезны при простуде, проблемах с пищеварением, в том числе диарее, а также патологиях почек и мочевыделительной системы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какая сезонная ягода замедляет старение.

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