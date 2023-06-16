Врач назвала способ уменьшить щеки и второй подбородок

Лишний вес отражается не только на фигуре, но и на лице и его очертаниях. Диетолог-психолог Анастасия Кондаурова объяснила, как правильное питание поможет убрать второй подбородок и пухлые щеки, пишет Life.ru.

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Специалист отметила, что щеки могут казаться большими из-за отеков, которые провоцирует соленая пища — она приводит к задержке жидкости в организме. Сократив количество соли и приправ и заменив их травами и специями, отеки можно уменьшить.

Также диетолог посоветовал регулярно пить чистую воду каждый день для выведения из тела избытка жидкости.

«Нужно каждый день пить воду из расчёта 30–40 миллилитров на один килограмм нормального веса. Это поможет оздоровить организм и уменьшить отеки во всем теле», — подчеркнула Кондаурова.