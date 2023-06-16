Врач оценил необходимость есть суп на обед каждый день

Диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, нужно ли регулярно есть на обед горячие супы. В беседе с «Лентой.ру» врач оценил необходимость их ежедневного употребления и отметил случаи, когда без первого не обойтись.

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По словам врача, многие люди уверены, что употреблять горячие жидкие блюда каждый день полезно для желудка и кишечника. Однако он отметил, что есть страны, в которых люди вообще не едят супы, но при этом на здоровье не жалуются.

«Если съесть блюдо, приготовленное из ингредиентов для супа, но без жидкости, то можно получить то же количество питательных веществ, что и из супа, — объяснил Жиляев. — Однако мы не берем в расчет костные бульоны, которые варятся долго и содержат дополнительные питательные вещества».

Врач подчеркнул, что пищеварительная система человека прекрасно справляется с твердой пищей, а постоянное употребление супов — это больше сложившаяся традиция. Он призвал не заставлять себя есть супы, если они не нравятся, так как отказ от них не навредит организму.

Жидкую пищу также рекомендуют людям при восстановлении после операции или травмы пищеварительного тракта или при лечении дисфагии (проблемы с глотанием), добавил диетолог. Однако некоторые супы могут повышать кислотность желудка (на крепком мясном или рыбном бульоне) и противопоказаны при гастрите и язве.

«Есть жидкие горячие блюда необязательно. Но они могут стать отличным вариантом питания, когда вы больны или выздоравливаете после болезни», — резюмировал Жиляев.