Цезарь с йогуртовой заправкой и мороженое: лучшие рецепты недели

Собрали пять лучших рецептов, опубликованных "Рамблером" на этой неделе, в одном материале.

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Огурцы, засоленные в пакете, домашний пломбир, цезарь с йогуртовой заправкой и другие вкусные и оригинальные рецепты.

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Рамен с курицей

Если вы любите супы, вы наверняка пробовали рамен — традиционное японское первое блюдо. Это очень сытно и вкусно, а еще его довольно просто приготовить дома, если у вас есть все нужные ингредиенты и бульон.

Ингредиенты:

Для бульона:

Куриные окорочка — 3 шт (~600 г)

Морковь среднего размера — 1 шт

Луковица среднего размера — 1 шт

Стебли сельдерея — 2 шт

Вода — 2,5 литра

Соль — 1 ч.л. без горки или по вкусу

Лавровый лист — 1 шт

Для супа (на 3 порции):

Бульон куриный — 1 литр

Филе — 2-3 сваренных куриных окорочков

Имбирь свежий — 10-15 г

Чеснок — 2 зубчика

Соевый соус — 30-40 мл

Лапша рамен — 125 г

Яйца куриные — 3 шт

Лук зеленый — несколько перьев

Кунжут белый и черный — для подачи

Подробный рецепт читайте здесь.

Классический пломбир

Мороженое — любимый летний десерт из детства, и чтобы порадовать себя этим лакомством, совсем не обязательно идти в магазин. Это лакомство достаточно легко приготовить дома, для этого даже не понадобится специальная мороженица.

Ингредиенты

молоко — 160 миллилитров;

яичные желтки — 3 штуки;

сахар — 150 граммов;

сливки для взбивания — 500 граммов;

ванильный экстракт — по вкусу.

Подробный рецепт смотрите здесь.

Малосольные огурцы в пакете

Малосольные огурцы – это идеальная закуска для летнего периода из свежих овощей. Если вы ищете быстрый способ сделать свежие и хрустящие огурцы, то этот рецепт вас порадует. В нем важную роль играет пакет, который делает процесс гораздо проще и удобнее.

О том, как легко и быстро засолить огурцы с помощью зип-пакета, читайте в этом материале.

Ягодный смузи с йогуртом или молоком

Напиток делается из ягод и фруктов, в состав может входить молоко или йогурт. Бывают даже овощные варианты. Особенной популярностью коктейли пользуются летом – напитком можно охладиться, получив внушительную порцию витаминов.

Вам понадобятся

Замороженные ягоды

Йогурт или молоко

Кубики льда

Этот и другие рецепты смузи вы найдете здесь.

Цезарь с заправкой из йогурта

Существует огромное количество рецептов данного салата, и один из них подразумевает замену классического соуса заправкой из йогурта.

Ингредиенты

2 куриные грудки

1/2 чайной ложки сладкой копченой паприки

1 столовая ложка оливкового масла

1 буханка хлеба

1 зубчик чеснока

10 спелых помидоров черри

1 чайная ложка бальзамического уксуса

1 пучок листьев салата

1 зубчик чеснока

2 лимона

40 г сыра пармезан

4 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта

1 чайная ложка горчицы

1/2 пучка свежего базилика