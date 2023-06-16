Цезарь с йогуртовой заправкой и мороженое: лучшие рецепты недели
Собрали пять лучших рецептов, опубликованных "Рамблером" на этой неделе, в одном материале.
Огурцы, засоленные в пакете, домашний пломбир, цезарь с йогуртовой заправкой и другие вкусные и оригинальные рецепты.
Рамен с курицей
Если вы любите супы, вы наверняка пробовали рамен — традиционное японское первое блюдо. Это очень сытно и вкусно, а еще его довольно просто приготовить дома, если у вас есть все нужные ингредиенты и бульон.
Ингредиенты:
Для бульона:
Куриные окорочка — 3 шт (~600 г)
Морковь среднего размера — 1 шт
Луковица среднего размера — 1 шт
Стебли сельдерея — 2 шт
Вода — 2,5 литра
Соль — 1 ч.л. без горки или по вкусу
Лавровый лист — 1 шт
Для супа (на 3 порции):
Бульон куриный — 1 литр
Филе — 2-3 сваренных куриных окорочков
Имбирь свежий — 10-15 г
Чеснок — 2 зубчика
Соевый соус — 30-40 мл
Лапша рамен — 125 г
Яйца куриные — 3 шт
Лук зеленый — несколько перьев
Кунжут белый и черный — для подачи
Подробный рецепт читайте здесь.
Классический пломбир
Мороженое — любимый летний десерт из детства, и чтобы порадовать себя этим лакомством, совсем не обязательно идти в магазин. Это лакомство достаточно легко приготовить дома, для этого даже не понадобится специальная мороженица.
Ингредиенты
- молоко — 160 миллилитров;
- яичные желтки — 3 штуки;
- сахар — 150 граммов;
- сливки для взбивания — 500 граммов;
- ванильный экстракт — по вкусу.
Подробный рецепт смотрите здесь.
Малосольные огурцы в пакете
Малосольные огурцы – это идеальная закуска для летнего периода из свежих овощей. Если вы ищете быстрый способ сделать свежие и хрустящие огурцы, то этот рецепт вас порадует. В нем важную роль играет пакет, который делает процесс гораздо проще и удобнее.
О том, как легко и быстро засолить огурцы с помощью зип-пакета, читайте в этом материале.
Ягодный смузи с йогуртом или молоком
Напиток делается из ягод и фруктов, в состав может входить молоко или йогурт. Бывают даже овощные варианты. Особенной популярностью коктейли пользуются летом – напитком можно охладиться, получив внушительную порцию витаминов.
Вам понадобятся
- Замороженные ягоды
- Йогурт или молоко
- Кубики льда
Этот и другие рецепты смузи вы найдете здесь.
Цезарь с заправкой из йогурта
Существует огромное количество рецептов данного салата, и один из них подразумевает замену классического соуса заправкой из йогурта.
Ингредиенты
- 2 куриные грудки
- 1/2 чайной ложки сладкой копченой паприки
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 буханка хлеба
- 1 зубчик чеснока
- 10 спелых помидоров черри
- 1 чайная ложка бальзамического уксуса
- 1 пучок листьев салата
- 1 зубчик чеснока
- 2 лимона
- 40 г сыра пармезан
- 4 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта
- 1 чайная ложка горчицы
- 1/2 пучка свежего базилика
Подробный способ приготовления смотрите здесь.