$83.65-0.3191.63+0.67

Цезарь с йогуртовой заправкой и мороженое: лучшие рецепты недели

Собрали пять лучших рецептов, опубликованных "Рамблером" на этой неделе, в одном материале.

Цезарь с йогуртовой заправкой и мороженое: лучшие рецепты недели
© Unsplash

Огурцы, засоленные в пакете, домашний пломбир, цезарь с йогуртовой заправкой и другие вкусные и оригинальные рецепты.

Видео дня

Рамен с курицей

Если вы любите супы, вы наверняка пробовали рамен — традиционное японское первое блюдо. Это очень сытно и вкусно, а еще его довольно просто приготовить дома, если у вас есть все нужные ингредиенты и бульон.

Ингредиенты:

Для бульона:

Куриные окорочка — 3 шт (~600 г)

Морковь среднего размера — 1 шт

Луковица среднего размера — 1 шт

Стебли сельдерея — 2 шт

Вода — 2,5 литра

Соль — 1 ч.л. без горки или по вкусу

Лавровый лист — 1 шт

Для супа (на 3 порции):

Бульон куриный — 1 литр

Филе — 2-3 сваренных куриных окорочков

Имбирь свежий — 10-15 г

Чеснок — 2 зубчика

Соевый соус — 30-40 мл

Лапша рамен — 125 г

Яйца куриные — 3 шт

Лук зеленый — несколько перьев

Кунжут белый и черный — для подачи

Подробный рецепт читайте здесь.

Классический пломбир

Мороженое — любимый летний десерт из детства, и чтобы порадовать себя этим лакомством, совсем не обязательно идти в магазин. Это лакомство достаточно легко приготовить дома, для этого даже не понадобится специальная мороженица.

Ингредиенты

  • молоко — 160 миллилитров;
  • яичные желтки — 3 штуки;
  • сахар — 150 граммов;
  • сливки для взбивания — 500 граммов;
  • ванильный экстракт — по вкусу.

Подробный рецепт смотрите здесь.

Малосольные огурцы в пакете

Малосольные огурцы – это идеальная закуска для летнего периода из свежих овощей. Если вы ищете быстрый способ сделать свежие и хрустящие огурцы, то этот рецепт вас порадует. В нем важную роль играет пакет, который делает процесс гораздо проще и удобнее.

О том, как легко и быстро засолить огурцы с помощью зип-пакета, читайте в этом материале.

Вяленые томаты и идеальный плов: 5 лучших рецептов недели

Ягодный смузи с йогуртом или молоком

Напиток делается из ягод и фруктов, в состав может входить молоко или йогурт. Бывают даже овощные варианты. Особенной популярностью коктейли пользуются летом – напитком можно охладиться, получив внушительную порцию витаминов.

Вам понадобятся

  • Замороженные ягоды
  • Йогурт или молоко
  • Кубики льда

Этот и другие рецепты смузи вы найдете здесь.

Цезарь с заправкой из йогурта

Существует огромное количество рецептов данного салата, и один из них подразумевает замену классического соуса заправкой из йогурта.

Ингредиенты

  • 2 куриные грудки
  • 1/2 чайной ложки сладкой копченой паприки
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 буханка хлеба
  • 1 зубчик чеснока
  • 10 спелых помидоров черри
  • 1 чайная ложка бальзамического уксуса
  • 1 пучок листьев салата
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 лимона
  • 40 г сыра пармезан
  • 4 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта
  • 1 чайная ложка горчицы
  • 1/2 пучка свежего базилика

Подробный способ приготовления смотрите здесь.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители