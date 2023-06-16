Эндокринолог предупредила о вреде оливкового масла
Утверждения о том, что оливковое масло полезнее подсолнечного, не соответствуют действительности, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Организм человека за сутки может переработать 15 тысяч единиц КПГ, львиная доля которых продуцируется самим организмом», – сказала Павлова.
Речь идет о конечных продуктах гликирования, которые образуются в результате соединения белков и жиров с сахарами. КПГ серьезно вредят здоровью, именно в оливковом масле их много. Если в подсолнечном масле содержится меньше четырех тысяч КПГ, а также витамин Е, который полезен для женской репродуктивной системы и считается витамином красоты и молодости, то в оливковом масле КПГ уже почти 12 тысяч единиц.
А вот полинасыщенных жирных кислот и витаминов в нем гораздо меньше. Врач отметила, что использование оливкового масла может навредить здоровью, поэтому злоупотреблять им не следует, передает «Доктор Питер». Ранее «ФедералПресс» писал, что врач назвала симптомы диабета, похожие на последствия жары.