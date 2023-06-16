Эндокринолог предупредила о вреде оливкового масла

Речь идет о конечных продуктах гликирования, которые образуются в результате соединения белков и жиров с сахарами. КПГ серьезно вредят здоровью, именно в оливковом масле их много. Если в подсолнечном масле содержится меньше четырех тысяч КПГ, а также витамин Е, который полезен для женской репродуктивной системы и считается витамином красоты и молодости, то в оливковом масле КПГ уже почти 12 тысяч единиц.