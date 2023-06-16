Диетолог советует покупать запечатанное мороженое в экзотических странах

Диетолог Ефимова посоветовала покупать запечатанное мороженое в экзотических странах
Отправляясь на отдых в жаркие страны с детьми, стоит понимать, что не все виды отдыха и дегустаций могут подойти. Взрослым-то людям порой бывает непросто после экзотической пищи, чего уж говорить о растущем организме малышей. Так что стоит запомнить несколько правил, чем не надо угощать своё чадо.
Врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова рассказала «Газете.Ru», что в экзотических странах следует избегать уличной еды, сырых продуктов, нарезанных фруктов и мороженого в шариках.
Какие продукты лучше не есть в незнакомых странах:
- непастеризованное (необработанное) молоко;
- сыр с плесенью;
- немытые овощи, фрукты и ягоды.
Опасны как для детского, так и для взрослого организма термически необработанные продукты: ракообразные, суши, блюда с сырым мясом или сырыми яйцами. Не стоит кормить ребёнка пастой карбонара или десертом тирамису. Лучше не покупать нарезанные экзотические фрукты, как бы привлекательно они ни выглядели. Выберите целые фрукты на рынке или в магазине и тщательно вымойте их перед подачей на стол.
«При путешествиях с ребёнком стоит отказаться от уличной еды и ходить только в проверенные места. Выбирайте многолюдные заведения, где продукты хранят в холодильнике и еда «не ждёт» клиента», — посоветовала доктор.
Также не нужно давать детям обычную воду и другие напитки с кубиками льда. Лучше покупать воду в закрытой бутылке. Конечно же, в тёплых странах грех не угоститься мороженым. Но лучше не берите его шариками с прилавка, а покупайте запечатанный продукт из холодильника. В целом грамотное меню очень важно для ребёнка вне места пребывания, потому что пищеварительная система у него только развивается. Чтобы этот процесс протекал без сбоев, некоторые продукты лучше исключить из детского рациона. Запретную еду ранее перечислила педиатр Роспотребнадзора Юлия Зотова.