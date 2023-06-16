Диетолог советует покупать запечатанное мороженое в экзотических странах

Отправляясь на отдых в жаркие страны с детьми, стоит понимать, что не все виды отдыха и дегустаций могут подойти. Взрослым-то людям порой бывает непросто после экзотической пищи, чего уж говорить о растущем организме малышей. Так что стоит запомнить несколько правил, чем не надо угощать своё чадо.

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Врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова рассказала «Газете.Ru», что в экзотических странах следует избегать уличной еды, сырых продуктов, нарезанных фруктов и мороженого в шариках.

Какие продукты лучше не есть в незнакомых странах:

непастеризованное (необработанное) молоко;

сыр с плесенью;

немытые овощи, фрукты и ягоды.

Опасны как для детского, так и для взрослого организма термически необработанные продукты: ракообразные, суши, блюда с сырым мясом или сырыми яйцами. Не стоит кормить ребёнка пастой карбонара или десертом тирамису. Лучше не покупать нарезанные экзотические фрукты, как бы привлекательно они ни выглядели. Выберите целые фрукты на рынке или в магазине и тщательно вымойте их перед подачей на стол.

«При путешествиях с ребёнком стоит отказаться от уличной еды и ходить только в проверенные места. Выбирайте многолюдные заведения, где продукты хранят в холодильнике и еда «не ждёт» клиента», — посоветовала доктор.