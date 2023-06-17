Какие продукты должны быть в рационе женщины после 40 лет

Терапевт Александра Белова объяснила женщинам, почему после 40 лет необходимо включить в рацион продукты, богатые кальцием.

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Специалист рассказала, что с возрастом организм снижает выработку некоторых питательных веществ, среди них и кальций.

Кальций необходим организму для крепости костей, отметила Белова в беседе с «Медикфорум».

Кальций помогает женщине выглядеть молодой и отдохнувшей. Для этого в рацион нужно добавить богатые кальцием продукты. Также это поможет избежать остеопороза и переломов, к которым дамы становятся склоны после 50-ти лет.