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Какие продукты должны быть в рационе женщины после 40 лет

Терапевт Александра Белова объяснила женщинам, почему после 40 лет необходимо включить в рацион продукты, богатые кальцием.

Какие продукты должны быть в рационе женщины после 40 лет
© runews24.ru

Специалист рассказала, что с возрастом организм снижает выработку некоторых питательных веществ, среди них и кальций.

Кальций необходим организму для крепости костей, отметила Белова в беседе с «Медикфорум».

Кальций помогает женщине выглядеть молодой и отдохнувшей. Для этого в рацион нужно добавить богатые кальцием продукты. Также это поможет избежать остеопороза и переломов, к которым дамы становятся склоны после 50-ти лет.

К таким относятся жирная рыба, яйца, миндаль и бобовые.

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