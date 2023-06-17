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Перечислены минусы овсянки

Нутрициолог Екатерина Новикова рассказал о неочевидных минусах овсянки и дала рекомендации по здоровому завтраку

Перечислены минусы овсянки
© Ferra.ru

Оказывается, овсяная каша, которую мы привыкли считать здоровым завтраком, может иметь несколько негативных побочных эффектов. Нутрициолог Екатерина Новикова обратила на них внимание.

Во-первых, овсянка может стать местом обитания для плесени, что может негативно сказаться на здоровье людей, которые употребляют это блюдо. Был пример, когда пациенту пришлось исключить овсянку из рациона из-за этой проблемы.

Во-вторых, некоторые компоненты овсянки могут вызывать выпадение волос и аллергическую реакцию. И, конечно же, многие из нас не устоят перед искушением добавить в кашу варенье или другие сладости, что, как отмечает специалист, приводит к повышению уровня сахара в крови.

Екатерина Новикова также рекомендует включать в свой завтрак продукты, которые содержат полезные жиры и белки.

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