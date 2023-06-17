Продукты, которые стоит включить в рацион в период жары

В Центральной России установилась довольно жаркая летняя погода. При неправильном рационе переносить жару будет сложнее, также есть риск навредить организму. Как правильно питаться в такие периоды, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, в летний сезон важно не переборщить с фруктами и овощами:

— В основном летний рацион должен состоять из большого количества овощей и фруктов. Хотя сильно увлекаться тоже не надо. Виноград, сладкие яблоки, арбузы содержат много природных сахаров. Людям с лишним весом и непереносимостью глюкозы нужно быть особенно внимательными.

Предубеждение относительно того, что белок в жаркую погоду не нужен, так как он якобы плохо переваривается, неверно. Как подчеркнула диетолог, такой «строительный материал» необходим организму круглогодично.

Однако летом можно исключить из рациона «тяжелый» белок, который содержится в мясе (говядина, баранина, свинина). Его собеседница «ВМ» советует заменить на рыбу, птицу или кролика.

Особенно полезна в жару будет кисломолочная продукция.

— Стоит задуматься и о натуральных кисломолочных продуктах. Они хорошо освежают и дают энергию. Кроме того, они хорошо воздействуют на микробиом человека. Например, можно делать окрошку на кефире, — отметила Соломатина.