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Диетолог рассказала о пользе клубники

Врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что клубника является очень полезной летней ягодой, кроме того, она низкокалорийна. Об этом медик рассказала в интервью «Известиям».

Диетолог рассказала о пользе клубники
© Lenta.ru

По ее словам, в этой ягоде содержится большое количество клетчатки. Благодаря этому употребление клубники в пищу способствует улучшению перистальтики желудочно-кишечного тракта.

«Клубника богата кремнием, который отвечает за нашу за красоту, состояние волос, ногтей и зубов, а также за синтез коллагена», — отметила Тихомирова.

В 100 грамм клубники содержится половина суточной нормы витамина С. Двойной порции в день будет достаточно, чтобы покрыть суточную норму витамина, объяснила диетолог.

В конце концов, ягода отличается низкой калорийностью и идеально подходит для тех, кто придерживается диеты, подытожила Тихомирова.

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