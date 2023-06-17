Продукты, которые вызывают атеросклероз

Существует несколько продуктов, при употреблении которых может развиться атеросклероз и даже инсульт. Употребление трансжиров в пищу может привести к таким последствиям. Об этом рассказал хирург-уролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

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— Тем, для кого не безразлично собственное здоровье, лучше обходить стороной трансжиры (маргарин) и выпечку, изобилующую ими, — рассказал врач.

Как уточнил Гадзиян, изобилуют трансжирами в первую очередь выпечка и десерты. Именно в ней содержится большое количество гидрогенизированного масла — трансжиров. Их неограниченное потребление ведет к формированию бляшек на стенках сосудов, которые, в свою очередь, приводят к атеросклерозу и даже инсульту.