$83.65-0.3191.63+0.67

Продукты, которые вызывают атеросклероз

Существует несколько продуктов, при употреблении которых может развиться атеросклероз и даже инсульт. Употребление трансжиров в пищу может привести к таким последствиям. Об этом рассказал хирург-уролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

Продукты, которые вызывают атеросклероз
© Вечерняя Москва

— Тем, для кого не безразлично собственное здоровье, лучше обходить стороной трансжиры (маргарин) и выпечку, изобилующую ими, — рассказал врач.

Как уточнил Гадзиян, изобилуют трансжирами в первую очередь выпечка и десерты. Именно в ней содержится большое количество гидрогенизированного масла — трансжиров. Их неограниченное потребление ведет к формированию бляшек на стенках сосудов, которые, в свою очередь, приводят к атеросклерозу и даже инсульту.

Кроме того, если еще запить сладости газировкой — это в несколько раз увеличивает скорость закупорки сосудов головного мозга. Однако сладкое необходимо для работы мозга, поэтому врач рекомендует пить чистую воду или травяные чаи с добавлением кусочков фруктов, которые придадут вкус напитку, написал Гадзиян в своем Telegram-канале.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители