Мясников раскрыл опасность йогурта с кусочками

Врач Александр Мясников рассказал, что йогурт с кусочками вопреки стереотипам о его полезности, наоборот, является очень вредным продуктом. Его, по мнению врача, можно использовать только в качестве пятновыводителя.

© Unsplash

«Под названием «йогурт» вам продают очень сильно переработанный кулинарный продукт, в котором вы уже не найдете каких-либо изначальных ингредиентов. Тут нет молока! Тут отдельно белок, отдельно козеин, отдельно глюкоза, отдельно наполнители – это смесь всего!», – подчеркнул Мясников.

Кусочки фруктов, которые добавляют в магазинный йогурт, не могут принести организму пользу, так как они были заранее высушены и вымочены в сахарном растворе. Потом их отправляют в общую «гомогенную массу», состоящую из молочного жира, эмульсии, пальмового масла, а также большого количества сахара.

По словам врача, подобные йогурт взрослым следует исключить из своего питания, а детям их даже не стоит начинать вводить в рацион, пишет «Вести».