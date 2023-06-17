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Мясников раскрыл опасность йогурта с кусочками

Врач Александр Мясников рассказал, что йогурт с кусочками вопреки стереотипам о его полезности, наоборот, является очень вредным продуктом. Его, по мнению врача, можно использовать только в качестве пятновыводителя.

Мясников раскрыл опасность йогурта с кусочками
© Unsplash

«Под названием «йогурт» вам продают очень сильно переработанный кулинарный продукт, в котором вы уже не найдете каких-либо изначальных ингредиентов. Тут нет молока! Тут отдельно белок, отдельно козеин, отдельно глюкоза, отдельно наполнители – это смесь всего!», – подчеркнул Мясников.

Кусочки фруктов, которые добавляют в магазинный йогурт, не могут принести организму пользу, так как они были заранее высушены и вымочены в сахарном растворе. Потом их отправляют в общую «гомогенную массу», состоящую из молочного жира, эмульсии, пальмового масла, а также большого количества сахара.

По словам врача, подобные йогурт взрослым следует исключить из своего питания, а детям их даже не стоит начинать вводить в рацион, пишет «Вести».

«Не знаю, как пятновыводитель я бы это использовал, а как продукт питания – нет», – заявил доктор.

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